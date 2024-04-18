Уволят ли Кубракова и что будет дальше с его министерством? Инсайды "Телеграфа"

Пик недовольства министром по восстановлению достигает апогея.

Уничтожение российскими ракетами Трипольской ТЭС вызвало вопрос о рациональном использовании выделенных правительством 10 млрд грн в защиту энергетических объектов. Одними из ответственных за этот проект были назначены Александр Кубраков, вице-премьер-министр Украины по восстановлению, и Мустафа Найем, глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры.

Чтобы выслушать, почему не удалось защитить Трипольскую ТЭС, народные депутаты вызвали Кубракова и Найема в сессионный зал. Несмотря на то, что 233 парламентария проголосовали "за", ни один из указанных чиновников не явился в Верховную Раду. Кубраков и Найем объяснили это своим участием в Конгрессе местных и региональных властей. "Телеграф" решил выяснить, чем способна обернуться подобная позиция политиков в будущем.

Мустафа Найем по итогу вышел с публичным заявлением, что его Агентство не занималось защитой Трипольской ТЭС. В их подчинении только объекты "Укрэнерго", а разрушенная ныне ТЭС является объектом "Центрэнерго".

Как отметили в министерстве восстановления, Агентство работает над созданием защиты от дронов и ракет на 22 подстанциях.

"На большинстве — уже возведении укрытия от дронов и благодаря этому несколько прифронтовых регионов до сих пор с электричеством, даже несмотря на ежедневные удары", — сообщила прессслужба.

Однако строительство сооружений III типа — от ракет — требует дополнительного финансирования.

Президентскую фракцию "Слуга народа" (СН) объяснения Кубракова и Найема не устроили. Источники "Телеграфа" среди депутатов СН подтверждают, что вице-премьер Кубраков уже давно потерял поддержку монобольшинства из-за нежелания приходить на заседание профильного комитета и напрямую общаться с депутатами. Также отказ отчитаться перед парламентом после уничтожения ТЭС не прибавил бонусов Кубракову.

К тому же депутаты СН все время вспоминают Кубракову и Найему историю с якобы взяткой от их коллеги Андрея Одарченко.

"Он (Одарченко — Ред.) просил деньги на восстановление разбомбленного университета в Харькове. Если они (Агентство — Ред.) боялись, что он может заработать, то почему не поставили условие, что деньги будут, но подрядчика выберут сами? А вместо этого Андрей идет к Кубракову, тот его отправляет к Найему, который начинает провоцировать его на взятку. Даже судья, когда рассматривал это дело, сказал, что это первый случай в его жизни, когда не депутату предлагают деньги, а он", — рассказывает наш собеседник.

"Во фракции этого не поняли. Отношение к Кубракову плохое", — добавляет источник "Телеграфа".

Собеседник издания также считает Найема виновным в порче отношений министра с президентом. Ведь именно по его инициативе Кубраков начал больше общаться с посольствами: "Это даже не прямая коммуникация с ними, а подчинение".

Наш источник уверен, что в "Слуге народа" смогли бы без проблем собрать 226 необходимых голосов за отставку Кубракова. Но есть два нюанса.

Первый — пока нет кандидатов, готовых возглавить министерство.

Второе — на Банковой до сих пор продолжаются дискуссии, стоит ли отделять от министерства направление развития общин и территорий, которое было добавлено в 2022 г.

Источники "Телеграфа" утверждают, что и в парламенте, и в Офисе президента считают провалом региональную политику министерства Кубракова.

"Это признают все, даже лояльные к Кубракову люди. После Чернышева (Алексей Чернышев, эксминистр развития общин — Ред.) — это как первоклассник против выпускника Кембриджа", — характеризует собеседник.

По сценарию разъединения и восстановления министерства развития общин и территорий, Кубракова все равно придется уволить через парламент. Чтобы потом переназначить на министра инфраструктуры.

"Если с увольнением проблем не будет, то на переназначение нужно будет долго искать голоса", — объясняет депутат настроения в парламенте.

"Телеграф" обратился за комментарием к Кубракову, но на момент публикации ответа не последовало.