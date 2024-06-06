Опубликован рейтинг мэров украинских городов: на каком месте находится Кличко

Респондентами выступили почти 17 тысяч украинцев

Виталий Кличко 5 июня 2014 года впервые принял присягу городского головы Киева и на десять лет возглавил власть в столице Украины. Подытоживая достижения и провалы мэра столицы, "Телеграф" решил проанализировать опрос Международного республиканского института и посмотреть на уровень доверия киевлян к действующему градоначальнику.

Стоит отметить, что масштабный опрос проводился от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института (IRI) при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Так, лучшее в Украине отношение наблюдается к мэру Харькова Игорю Терехову, которого 65% хотели бы переизбрать на следующий срок. Самые же неутешительные показатели наблюдаются у мэра Ужгорода Богдана Андреева – его переизбрание хотело бы всего 7% населения города.

Мэра Киева Виталия Кличко хотели бы переизбрать 25% опрошенных, а его деятельность одобряет 42% респондентов. В то же время 49% опрошенных считают, что столичный мэр должен "доработать свой термин" и на следующих выборах "необходимо выбрать другого кандидата".

Также 18% респондентов хотят, чтобы Кличко как можно быстрее оставил свою должность.

Наибольшее же одобрение деятельности наблюдается у мэра Харькова Игоря Терехова – 80%. На втором месте в рейтинге одобрения деятельности оказался мэр Хмельницкого Александр Симчишин – 66%.

Также более 50% одобрения своей деятельности получили мэры Ивано-Франковска, Винницы, Одессы и Луцка.

Худший показатель у мэра Ужгорода Богдана Андреева. Его деятельность одобряют 27% горожан.

Кроме мэра Ужгорода, низкое отношение к деятельности наблюдается у мэра Николаева Александра Сенкевича и мэра Львова Андрея Садового – 36% и 38% соответственно.

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