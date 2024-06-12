Зрение может не восстановиться: что с водолазом, которого атаковал неизвестный монстр на Киевщине (фото)

У пострадавшего серьезная травма глаза

Водолазу, который пострадал в Броварах от нападения неизвестного подводного существа во время расчистки озера в парке, сделали сложную операцию на глазу. На данный момент мужчина находится в больнице, а врачи не дают никаких гарантий насчет восстановления зрения.

Что именно атаковало пострадавшего — неизвестно. Подробнее о состоянии водолаза рассказали в Telegram-канале "Трибуна — Бровары".

Известно, что водолаз с многолетним опытом Андрей Тананай получил серьезную травму глаза во время традиционной чистки озера от водорослей в парке "Победа" в Броварах. Во время очередного погружения в водоем водолаза атаковал неизвестный монстр.

Удар в лицо был настолько сильным, что мужчина получил серьезную травму глаза. По его словам, стекло в маске, при этом, осталось целым.

Водолаз перед погружением

Пострадавшего срочно доставили сначала в броварскую больницу, а затем — в столичную, где врачи и провели Андрею сложнейшую двухчасовую операцию на глазу.

Как оказалось, у водолаза — тяжелая контузия правого глаза.

"Врач говорит, что от сильного удара глаз разорвался. Трещина 70% окружности глаза. Внутри все перемешалось и залилось кровью. Врачи все собрали, но основное сейчас — из глаза удалить кровь, потому что они не видят кристаллик и не дают прогнозов о возвращении зрения", — сообщил журналистам водолаз.

Пострадавший в больнице

Что же случилось во время чистки озера, активист и сам не понял: "Нырнул, начал тянуть водоросли, чтобы их вырвать. И удар. Сильный. Сразу подумал о рыбе. Я был в маске, но стекло целое. Возможно, где-то резину маски разрезало, но я ее еще не осматривал", — говорит Андрей.

На данный момент мужчина находится на стационарном лечении под наблюдением врачей.

Работы по очистке озера от водорослей приостановили. Что же на самом деле атаковало водолаза — остается загадкой.

Инцидент произошел в парке Победы в Броварах

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