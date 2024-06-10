Дегустация вина и столики в бочках: как выглядело культовое киевское заведение "Закарпатська троянда" (фото)

Атмосферное заведение было известно на всю столицу

В Киеве на Большой Васильковской находилось легендарное заведение под названием "Закарпатська троянда". Это был необычный винный магазин с интересной изюминкой — в подвале продавались вина из бочек и дегустация проводилась прямо на месте.

Позже в подвале заведения открыли настоящий бар с необычными посадочными местами. Цены здесь были весьма демократичными, а поток желающих посетить это атмосферное заведение не иссякал в любую пору года.

Редакция "Телеграфа" решила рассказать своим читателям историю этого культового места, которое славилось ассортиментом вин и дегустационным залом с огромными дубовыми бочками.

Открылась "Закарпатська троянда" в 1960-е годы. По воспоминаниям первых посетителей, открытие происходило достаточно помпезно и стоило около 5 рублей, что по тем меркам считалось приличной суммой. В стоимость первого посещения входила дегустация вин.

На первом этаже "Закарпатской троянды" находился классический винный магазин, а вот в подвале была расположена изюминка заведения — дегустационный зал с вином в бочках. Здесь посетителеи могли попробовать разные вина и купить понравившийся напиток.

Привлекал людей в заведении и необычный интерьер дегустационного зала, который был отделан грубым натуральным камнем и напоминал настоящий винный погреб.

Еще одной изюминкой "Троянды" были дегустационные места — здесь из бочек сделали своеобразные кабинки со столиками, что выглядело очень необычно и оригинально.

Дегустационный зал

В заведении продавали и хранили вина, привезенные из Закарпатской области, что делало это место уникальным для того времени. Интересно, что персонал здесь был одет в гуцульские наряды, а сомелье увлеченно рассказывал о тайнах виноделия.

Цены в заведении, к слову, были не особо высокими. Именно поэтому здесь частыми гостями были студенты.

На стенах восторженные посетители оставляли автографы: свои имена, даты рождения и названия учебных заведений.

Дегустация вина в оригинальной "кабинке"

Здесь наливали из бочек различные закарпатские вина. Особой популярностью среди посетителей пользовалась сама "Троянда Закарпаття", "Ізабелла", "Середнянське", "Берегівське" та "Біле міцне".

Однако "звездой" этого места однозначно было вино "Іршавське", которое имело приятный земляничный вкус.

Во время горбачевской антиалкогольной кампании дегустационный зал "Троянди" превратился в "Солнечный грот" с кофе по-венски и десертами. С гастрономической карты Киева заведение исчезло вместе с развалом СССР.

На данный момент в помещении, где находилась "Закарпатська троянда" располагаются небольшие магазинчики, а к дому, кстати, аккуратно пристроили еще два этажа.

Место, где когда-то располагалась "Троянда"

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, чем удивлял культовый киевский ресторан "Мисливець". Здесь гостей завлекали экзотическим меню, которое включало в себя блюда из оленины, зайчатины, перепелов и даже настоящей медвежатины.