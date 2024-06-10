Шикарные виды и яркие локации: самые инстаграмные места для отдыха под Киевом

Вас ждут невероятные локации и отличные виды

Для тех, кто хочет забыть о городской суете и побыть в гармонии с природой, недалеко от Киева расположились комплексы для отдыха с оригинальными мини-отелями, которые оснащены всем необходимым для комфортной жизни на природе. Здесь вы сможете не только отдохнуть и набраться сил, но и сделаете шикарные фотографии для своих соцсетей.

Редакция "Телеграфа" собрала для вас самые красивые и уютные домики, которые располагаются в лесу и позволяют скрыться "от благ цивилизации". Здесь вы незабываемо проведете свое время и точно не захотите возвращаться в город.

Адрес: село Застугна, Васильковский район

Цена: пн-чт — 4000 грн/сутки, пт-вс — 4600 грн/сутки. Дети до 12 лет бесплатно

Закуток

На территории "Закутка" расположено два а-фрейма — белый и красный. Они находятся в лесу недалеко от знаменитых Змеиных валов.

Белый A-фрейм имеет деревянный чан фурако на террасе, а гости красного – могут погрузиться в собственном чане-джакузи. В обоих домиках есть кухня с базовым набором продуктов, Smart TV с подписками YouTube Premium и Netflix, разнообразные настольные игры, личная мангальная зона с дровами, решеткой и шампурами.

Каждый домик рассчитан на 2 человек, еще максимум 2 человека могут разместить на первом этаже. За каждого дополнительного взрослого нужно заплатить 500 гривен в сутки.

Адрес: Киевская область, Васильком, база отдыха Карьерная, 44

Цена: пн-чт — 4800 грн/сутки, пт-вс — 6000/7000 гривен за ночь. Дети до 12 лет бесплатно

Комплекс "Bubbles Moon"

Гостям предлагают остановиться в лунном геокуполе с собственным чаном среди леса. Геокупол вмещает 4 взрослых людей, однако цены в прайсе указаны за двоих. Поэтому за каждого дополнительного взрослого нужно заплатить 500 гривен в сутки.

К услугам гостей комфортабельный геокупол с камином и мебелью. На территории есть костровая и мангальная зоны, чан. Также предусмотрена бесплатная парковка.

За чан необходимо доплачивать отдельно.

Адрес: Киевская область, Макаровский район

Цена: пн-чт – 6900 грн/сутки, пт – вс – 7900 грн/сутки

Sherwood Tree House

Sherwood Tree House – двухэтажный A-фрейм в английском стиле в лиственном лесу в Макаровском районе. Это точно самый романтичный лесной домик с самой инстаграмной ванной.

Для гостей здесь обустроен камин, мягкая кровать под потолком, библиотека, кухня и уно-гриль. Также на территории есть шикарный чан.

A-фрейм рассчитан на двух человек. Можно приезжать с животными.

Адрес: Киевская область, село Коленцовское

Цена: шале — 5 500 грн. будни/6 400 грн. выходные (пятница включительно); A-фрейм — 3 900 грн. будни/4 900 грн. выходные (пятница включительно).

Dali space

На территории находится один A-фрейм домик на 2 человека и один домик-шале на 4 человека. Эти особенные домики сочетает в себе современный дизайн с природными элементами. Из огромных окон открывается захватывающий вид на природу, создавая неповторимую атмосферу для отдыха и творчества.

Гостям Dali space предлагают активные развлечения: езду на велосипедах и квадроциклах, которые можно здесь арендовать.

На территории есть мангальная зона и тандыр, чан и баня, детская площадка, гамаки и лежаки, волейбольное поле.

Адрес: Киевская область, село Гороховое, ул. Садовая, 67-а

Цена: пн-чп — 4500 грн/сутки, пт-вс — 6000 грн/сутки

Aframe complex

Aframe — это шикарный загородный комплекс под Киевом для отдыха, вдохновения и возможностью побыть наедине с природой. На территории расположены комфортабельные A-фрейм домики, которые рассчитаны на 2 или 4 человека.

К услугам гостей просторный бассейн с подогревом, мангальная зона, сауна, выход к водоему, пляжная зона, возможность порыбачить и активно провести время. Предусмотрена бесплатная парковка.

Возле каждого домика есть небольшая уютная терраса. Внутри A-фреймы обустроены всем необходимым для комфортабельного пребывания гостей.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, где отдохнуть на Киевском море и сколько это может стоить. Ведь именно Киевское море считается идеальным местом для тех, кто стремится вырваться из городской суеты и насладиться природой.