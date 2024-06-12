Блюда из дичи и тусовки "стиляг": чем запомнился культовый киевский ресторан "Кукушка" (фото)

Цены здесь всегда были выше среднего

Просторный ресторан с интересным названием "Кукушка" располагался в Печерском районе Киева в непосредственной близости от реки Днепр. Здесь гостей удивлялиинтересным меню и разнообразной развлекательной программой.

В "Кукушке" любили собираться столичные тусовщики и "стиляги", которые устраивали здесь настоящие джазовые вечеринки. Ресторан длительное время оставался любимым заведением среди киевлян и гостей столицы.

Редакция "Телеграфа" решила рассказать своим читателям историю этого культового места, которое славилось своей отличной кухней и поражало воображение своими шикарными видами на Днепр.

"Кукушка" в 30-е годы

Ресторан "Кукушка" начал свою работу приблизительно в период конца 1930-х — начала 1950-х годов. Он был расположен в Печерском районе Киева на днепровских склона по адресу Парковая дорога, 16.

Относительно его необычного названия существует интересная версия. Так, в былые времена на этом месте располагалась одна из частей Царского сада, принадлежавшая Кукушкиной. Из-за этого местность называли "Кукушкиной дачей".

Ресторан стоял на берегу Днепра

Кроме этого, в этой местности жили тогда босяки, которые летом проводили время в шалашах и которых называли "кукушкины дети". Именно благодаря этому ресторан в будущем и получил свое название.

Примечателен и тот факт, что 22 июня ровно в 4:00 первая немецкая бомба упала именно на территорию Кукушкиной дачи, где в последствии и было открыто легендарное заведение.

Ресторан располагался в живописном месте

Ресторан располагался в живописной парковой зоне в непосредственной близости от Мариинского парка. Завдение представляло собой комплекс из летнего и зимнего ресторанов, а также двух маленьких кафе с буфетом.

Ресторан был популярен во все времена года

Это место было точкой сбора молодежи, а "стиляги" устраивали здесь джазовые вечера. Впоследствии заведение стало излюбленным местом киевской богемы и высших слоев населения. Здесь в любое время года было многолюдно и шумно.

В ресторане часто проводили пышные банкеты, многочисленные дни рождения и роскошные свадьбы.

Ресторан считался культовым

Ресторан "Кукушка" поражал своих гостей великолепными видами, так как с его террас открывался шикарный вид на Днепр.

После празднований гости заведения часто отправлялись на прогулку по Петровской аллее и Парковой дороге, наслаждаясь местной природой и пением птиц.

Заведение поражало видами и разнообразным меню

Цены здесь были по карману не каждому, но несмотря на это "Кукушка" пользовалась огромной популярностью среди жителей и гостей столицы. Меню заведения могло порадовать гостей интересными позициями.

Здесь подавали перепелов и фазанов, запеченного целого поросенка, зайца в сметанном соусе, цыпленка табака и готовили блюда из дичи. Интересно, что в ресторан можно было приходить со своим алкоголем.

В ресторане были цены выше среднего

Не смотря на то, что цены в ресторане были выше среднего, посетители "стягивались" сюда именно за вкусной кухней, шикарными видами и впечатлениями

По вечерам здесь играла живая музыка и выступали артисты. Неповторимый колорит заведению придавал цыганский вокально-инструментальный ансамбль, включивший в свой репертуар все песни "родного табора".

В заведении играл цыганский ансамбль

Дизайн ресторанного комплекса не выделялся особыми изысками, но привлекал внимание своими "мягкими" линиями, резными перголами, просторной террасой и неповторимой, уютной атмосферой.

"Кукушка" представляла из себя крупную беседку с крышей шатровой формы, а также деревянную площадку со столиками, освященную фонарями. На входе располагалась арочная конструкция, а прямо со столиков открывался вид на Днепр.

В летние месяцы территория возле заведения была засажена разноцветными цветочными клумбами.

Ресторан "Кукушка" в 50-х годах

Впоследствии культовый ресторан закрыли и он остался лишь на немногочисленных фотографиях, а также в памяти его посетителей.

На данный момент, на месте "Кукушки" располагается конгрессивно-выстовычный центр "Парковый" — одна из самых технологичных, современных и крупных ивент-локаций Украины.

Здесь часто проводят мероприятия различных масштабов: выставки, конференции, конгрессы, форумы, концерты и частные события.

КВЦ "Парковый"

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как как выглядело культовое киевское заведение "Закарпатська троянда". Это был необычный винный магазин с интересной изюминкой — в подвале продавались вина из бочек и дегустация проводилась прямо на месте.