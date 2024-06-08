Бассейн на крыше, свой лифт и барная зона: как выглядит квартира в Киеве за миллион долларов (видео)

Шикарные аппартаменты поражают дизайнерским ремонтом

В Печерском районе Киева продают невероятный пентхаус с собственным бассейном и лифтом. Стоит такая элитная квартира в ЖК премиум-класса "PecherSKY" 1,1 миллион долларов США.

Отмечается, что дизайн именно этой квартиры выиграл приз в номинации "Интерьер года". Обзор на элитную недвижимость сделал риелтор и поделился роликом в соцсетях.

Пентхаус — это отдельное жилье на верхнем этаже многоэтажного дома с собственной просторной террасой. Именно здесь построен шикарный бассейн, есть пространство для отдыха с лежаками и пуфиками, а также организована зеленая зона. Территория террасы — 300 квадратных метров и отсюда открывается просто потрясающий вид на Печерск.

Сама же квартира имеет площадь 150 метров квадратных. На первом этаже расположена небольшая кухонная зона, которая больше похожа на бар. Отмечается, что здесь все-таки можно готовить пищу — кухня укомплектована всем необходимым. Также в квартире есть собственный лифт, который спустит вас на нижний ярус квартиры.

Ремонт в квартире выполнен в серых и черно-белых тонах. Пентхаус обставлен действительно очень стильно, изысканно и утонченно. Здесь высокие потолки, просторные комнаты и очень много естественного света.

В аренду квартира не сдается. Ее готовы продать за

Жилой комплекс PecherSKY в Киеве расположен по улице Болсуновская, 2 в Печерском районе.

Жилой комплекс PecherSKY в Киеве, где и находится данный пентхаус, расположен по улице Болсуновская, 2 в Печерском районе.

PecherSKY — это ЖК премиум-класса в котором спроектированы и построены дизайнерские аппартаменты. Здесь есть просторные квартиры от одно- до семикомнатных, пентхаусы и двухуровневые апартаменты.

Также ЖК может похвастаться единым гостевым холлом с потолками высотой 7 метров, 4-уровневым паркинг с лифтовым сообщением на 285 парко-мест и 13 безшумными скоростными лифтами.

PecherSKY в Киеве

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что под Киевом продают элитный особняк за миллион долларов. Здесь есть собственное убежище, несколько санузлов, спа-зона и камин.