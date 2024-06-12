У Києві затримали алкостартапера: чоловік грабував незнайомців за чаркою

Фігурант може отримати покарання у вигляді 10 років тюрми

У Києві затримали чоловіка, який знайомився з перехожими на вулиці, запрошував їх випити по чарці, а потім викрадав мобільні телефони. Зловмиснику повідомили про підозру.

Так, правопорушник встиг заволодіти двома гаджетами. Про це повідомляє поліція Києва.

Зазначається, що фігурант обікрав у різні дні чоловіка та жінку в Солом'янському районі столиці.

"Як зʼясувалось, зловмисник на вулиці знайомився із потерпілими й пропонував їм випити по чарці. Під час застілля чоловік відбирав мобільні телефони співрозмовників та тікав з місця", — йдеться у повідомленні.

Злочинцем виявився 42-річний киянин, який вже мав судимість за крадіжки. Правоохоронці затримали чоловіка та вилучили викрадені телефони потерпілих.

"Слідчі повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 ККУ – крадіжка, та ч. 4 ст. 186 ККУ – грабіж", — зазначають у поліції.

Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Алкостартапер отримає строк

Нагадуємо, що у Києві судитимуть жінку, яка обікрала квартиру місцевої жительки. Зловмисниця скористалася незачиненими дверима, щоб проникнути до помешкання 46-річної киянки. Жінка викрала ювелірну прикрасу та мобільний телефон.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві чоловік вдарив поліціянта та трощив службове авто. Порушника затримали та повідомили йому про підозру у вчиненні злочину.