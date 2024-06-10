В Киеве задержали мужчину, который бросил гранату в фасад жилого дома: детали

Полиция установила мотивы поступка

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который взорвал гранату в Шевченковском районе. Киевлянину готовят сообщения о подозрении в совершении преступлений.

Об этом сообщает полиция Киева. По предварительной информации, мотивом совершения преступления является конфликт между злоумышленником и его братом по поводу права собственности на квартиру.

Событие произошло в воскресенье вечером, 9 июня, рядом с улицей Салютной на Нивках. Как оказалось, 46-летний мужчина бросил гранату в окно квартиры на втором этаже, где проживает его родной брат. Припас отскочил от стеклопакета и упал на землю, после чего взорвался. Правонарушитель скрылся с места преступления.

В результате инцидента осколочное ранение руки получила 36-летняя местная жительница, которая в это время проходила на улице.

В результате взрыва образовалась воронка

Полицейские установили местонахождение злоумышленника и задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Также выяснили, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленного убийства.

"По указанному факту начаты уголовные производства по ч. 4 ст. 296 УКУ (Хулиганство) и ч. 1 ст. 263 УКУ (Незаконное обращение с боевыми припасами). Следователи готовят задержанному сообщение о подозрении в совершении преступлений, а также решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.

Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

Нарушитель пытался избежать наказания

Ранее "Телеграф" писал, что под Киевом в квартире многоэтажки взорвался аккумулятор, есть пострадавший. Огня практически не было, был лишь небольшой взрыв.