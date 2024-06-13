Киевский водопад на Подоле: вода льется прямо с крыши (видео)

В сети начали шутить

В Киеве на улице Сагайдачного льется вода прямо из дома. Вероятно, пробило крышу и задел водопровод.

Об этом сообщают в местных телеграм-каналах. Отмечают, что коммунальщики пока ничего не могут сделать.

Видео поделились читатели пабликов. На кадрах видно, что вода бежит стремительным потоком, заливая тротуар и проезжую часть.

В комментариях люди шутят по поводу ситуации. Пользователи смеются, что это водопад, фонтан и т.д.

"Ниагара "Kyiv edition"", "Вчерашний дождь его остатки" и другие остроумные комментарии.

Некоторые раскритиковали мэра Киева. Люди считают, что за наличие проблем должен отвечать городской голова.

"Куда смотрел Кличко?", — риторический вопрос задал пользователь сети.

Остальные предположили, что кто-то обустроил бассейн в квартире или просто забыл перекрыть кран.

В то время СМИ сообщают, что прорвало трубу на улице Шота Руставели. Огромную лужу налило недалеко от стадиона Олимпийский. Залило весь пешеходный переход.

Кстати, не так давно подтапливало именно этот участок дороги. Лужа образовалась прямо на "зебре". Тогда вода попала на проезжую часть из-за откачки теплокамеры.

Ранее "Телеграф" писал, что непогода превратила Киев в грязную Венецию. В результате сильных дождей улицы столицы просто утонули.