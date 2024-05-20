Центр поплыл: в Киеве снова затопило улицу (видео)

Вода продолжает сочиться

В понедельник, 20 мая, в Киеве залило улицу Шота Руставели. После масштабного потопа возле метро "Лыбедская" в сети считают, что это проклятие.

Об этом сообщают читатели местного телеграм-канала "Труха Киев". Потоп произошел возле стадиона Олимпийского.

В сеть попало видео. На записи виден длинный ручей, через который пытаются переехать автомобили.

Большая лужа образовалась прямо на пешеходном переходе. Людям приходится идти по воде.

Пользователи сети посмеялись над инцидентом: "Кайтесь грешники. Вот оно, начало потопа".

"Мытье дорог за счет прорыва, зато теперь там не сухо", — шутит читатель канала.

Остальные киевляне возмущаются. Жалуются на мэра и проблемы с водоснабжением.

"Это точно не проклятие, а проблема с водоснабжением. Жаль!", "Вот что бывает, когда даешь разрешение на застройку снова и снова, коммунальные сети не резиновые", — пишут пользователи сети.

Кто-то успокаивает киевлян и призывает не паниковать: "Это называется "испытание сетей давлением". Чтобы ремонтировать спокойно летом, а не зимой аварийно".

Напомним, недавно возле станции метро "Лыбедская" в Киеве дважды прорвало трубы. Улицу просто заливало, вода била фонтаном. Чтобы обойти огромную лужу, киевляне поднимались на парапеты зданий или карабкались прямо по воде.

Ранее "Телеграф" писал, что в связи с прорывом по улице Антоновича в Киеве начато досудебное расследование по факту возможного хищения бюджетных средств во время капитальных ремонтов. КП "Киевтеплоэнерго" проводили ремонтные работы возле ТРЦ "Ocean Plaza" не один год подряд.