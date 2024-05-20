Центр поплыл: в Киеве снова затопило улицу (видео)
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Вода продолжает сочиться
В понедельник, 20 мая, в Киеве залило улицу Шота Руставели. После масштабного потопа возле метро "Лыбедская" в сети считают, что это проклятие.
Об этом сообщают читатели местного телеграм-канала "Труха Киев". Потоп произошел возле стадиона Олимпийского.
В сеть попало видео. На записи виден длинный ручей, через который пытаются переехать автомобили.
Большая лужа образовалась прямо на пешеходном переходе. Людям приходится идти по воде.
Пользователи сети посмеялись над инцидентом: "Кайтесь грешники. Вот оно, начало потопа".
"Мытье дорог за счет прорыва, зато теперь там не сухо", — шутит читатель канала.
Остальные киевляне возмущаются. Жалуются на мэра и проблемы с водоснабжением.
"Это точно не проклятие, а проблема с водоснабжением. Жаль!", "Вот что бывает, когда даешь разрешение на застройку снова и снова, коммунальные сети не резиновые", — пишут пользователи сети.
Кто-то успокаивает киевлян и призывает не паниковать: "Это называется "испытание сетей давлением". Чтобы ремонтировать спокойно летом, а не зимой аварийно".
Напомним, недавно возле станции метро "Лыбедская" в Киеве дважды прорвало трубы. Улицу просто заливало, вода била фонтаном. Чтобы обойти огромную лужу, киевляне поднимались на парапеты зданий или карабкались прямо по воде.
Ранее "Телеграф" писал, что в связи с прорывом по улице Антоновича в Киеве начато досудебное расследование по факту возможного хищения бюджетных средств во время капитальных ремонтов. КП "Киевтеплоэнерго" проводили ремонтные работы возле ТРЦ "Ocean Plaza" не один год подряд.