Київський водоспад на Подолі: вода ллється просто з даху (відео)

У мережі почали жартувати

У Києві на вулиці Сагайдачного ллється вода прямо з будинку. Ймовірно, пробило дах і зачепило водопровід.

Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах. Зазначають, що комунальники поки що нічого не можуть зробити.

Відео поділилися читачі пабліків. На кадрах видно, що вода біжить стрімким потоком, заливаючи тротуар та проїжджу частину.

У коментарях люди жартують щодо ситуації. Користувачі сміються, що це водоспад, фонтан тощо.

"Ніагара "Kyiv edition"", "Вчорашній дощ його залишки" та інші дотепні коментарі.

Дехто розкритикував мера Києва. Люди вважають, що за наявність проблем повинен відповідати міський голова.

"Куди дивився Кличко?", — риторичне запитання поставив користувач мережі.

Інші припустили, що хтось облаштував басейн у квартирі або забув перекрити кран.

В той час ЗМІ повідомляють, прорвало трубу на вулиці Шота Руставелі. Величезну калюжу налило неподалік стадіону Олімпійський. Залило весь пішохідний перехід.

До речі, не так давно підтоплювало саме цю ділянку дороги. Калюжа утворилася також прямо на "зебрі". Тоді вода потрапила на проїжджу частину через відкачування теплокамери.

Раніше "Телеграф" писав, що негода перетворила Київ на брудну Венецію. Внаслідок сильних дощів вулиці столиці просто потонули.