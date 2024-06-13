В Киеве во время войны решили отремонтировать закрытый Южный мост: выделят кругленькую сумму

Выделенные деньги пойдут на ремонт только двух эстакад

В Киеве планируется отремонтировать закрытый Южный мост. На работы выделят около 100 миллионов гривен.

Соответствующий тендер появился на портале публичных закупок "Prozorro". Заказчиком стало коммунальное предприятие по ремонту и содержанию мостов и путей столицы "Киевавтодоргород".

Правда, деньги пойдут на ремонт не всего сооружения, а только двух эстакад на правом берегу моста. А именно эстакады "В", со стороны моста Патона, и "Н", со стороны Корчеватого. На эти ремонтные работы из бюджета города будет выделено более 93 миллионов гривен.

Тендерное предложение

Интересно, что срок выполнения работ "с даты подписания договора к отмене военного положения в Украине, объявленного Указом Президента Украины", однако закончить ремонт должны не позже 31 декабря 2025 года.

Срок выполнения работ

Напомним, Южный мост официально закрыли для частного транспорта 21 июня 2022 года на неопределенный срок. Пояснения по закрытию моста отсутствуют, представители местных властей лишь неоднократно подчеркивали, что данные меры введены с целью обеспечения безопасности в Киеве.

По Южному мосту разрешен проезд военному транспорту, экстренным и аварийным службам, общественному транспорту, транзитным грузовикам, а также транспорту со специальным пропуском.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве планируют отремонтировать аварийный мост Метро. Проект предусматривает выполнение противоаварийных работ и обойдется бюджету в 2 миллиарда гривен.