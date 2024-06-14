В Киеве открылся "портал в потусторонний мир": местные просят загородить опасный участок (видео)

Огромная яма находится прямо возле образовательного учреждения

В Киеве на Оболони заметили новую пропасть. Глубокая яма образовалась на Оболонском проспекте, 11а.

Рядом с местом провала находится столичная школа. Об этом сообщают в местном телеграм-канале "Жизнь Оболонь".

Общественность иронически шутит, что открылся "проход в водяной потусторонний мир". Киевляне понимают, если кто-нибудь вскочит в яму, будет совсем не смешно.

Местные пишут, что коммунальные предприятия "Киевводоканал" или "Киевтеплоэнерго" приезжают сюда раз в неделю, а сделать ничего не могут.

Горожане просят хотя бы оградить опасный участок от детей. Провал достаточно глубокий — примерно 3 метра.

Напоминаем, на днях в Киеве на улице Сагайдачного побежал "водопад" прямо из дома. Вероятно, пробило крышу и задел водопровод.

Видео необычного "фонтана" появилось на просторах интернета. На кадрах видно, что вода бежит стремительным потоком, заливая тротуар и проезжую часть.

В то же время на улице Шота Руставели образовывался искусственный "бассейн". Огромную лужу налило недалеко от стадиона Олимпийский. Водой залило весь пешеходный переход. По предварительной информации, там прорвало трубу.

Ранее "Телеграф" писал, что сильные дожди превратила Киев в грязную Венецию. В результате непогоды улицы столицы просто утонули.