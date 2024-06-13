В Киеве запретят продажу сигарет в киосках: в чем причина

Решение поддержали около 70 депутатов

В четверг, 13 июня, Киевская городская рада приняла обновленные правила размещения киосков и МАФов. Кроме этого, у них запретят продавать табачные изделия.

На планетарном заседании депутаты рассмотрели вопрос о новой концепции временных сооружений в столице. "За" отдали 71 голоса, 20 не голосовало, а один воздержался.

Теперь торговые киоски и передвижные кафе будет запрещено устанавливать в зонах инженерных сетей. Также возле фасадов административных и культовых построек, памятников, фонтанов, клумб, смотровых и панорамных площадок, на пешеходных дорожках и аллеях, возле наземных сооружений метрополитена.

При этом Киеврада запретит продажу табачных и подакцизных товаров во временных сооружениях. Соответствующую правку внес депутат Александр Мищенко в принятое новое "Положение о временном пользовании отдельными элементами благоустройства коммунальной собственности для размещения временных сооружений торгового, бытового, социально-культурного или иного назначения и внесение изменений в некоторые решения Киеврады".

К этому же проекту решения будет касаться временных сооружений торгового, бытового, социально-культурного или иного назначения, средств передвижной торговли, станций зарядки электромобилей, почтоматов и автоматов по продаже товаров.

Ранее "Телеграф" писал, куда могут пойти деньги киевлян. Депутаты Киеврады рассмотрели ряд важных вопросов, включая перераспределение бюджетных средств.