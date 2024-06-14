У Києві відкрився "портал у потойбіччя": місцеві просять загородити небезпечну ділянку (відео)

Величезна яма знаходиться прямо біля освітнього закладу

У Києві на Оболоні помітили нове провалля. Глибока яма утворилася на Оболонському проспекті, 11А.

Поряд з місцем провалля знаходиться столична школа. Про це повідомляють у місцевому телеграм-каналі "Життя Оболонь".

Громадськість іронічно жартує, що відкрився "прохід у водяне потойбіччя". Кияни розуміють, якщо хтось вскочить у яму, буде зовсім не смішно.

Місцеві пишуть, що комунальні підприємства "Київводоканал" чи "Київтеплоенерго" приїжджають сюди раз на тиждень, а зробити нічого не можуть.

Городяни просять хоча б огородили небезпечну ділянку від дітей. Провалля досить глибоке — приблизно 3 метри.

Нагадуємо, днями у Києві на вулиці Сагайдачного побіг "водоспад" прямо з будинку. Ймовірно, пробило дах і зачепило водопровід.

Відео незвичайного "фонтану" з'явилося на просторах інтернету. На кадрах видно, що вода біжить стрімким потоком, заливаючи тротуар та проїжджу частину.

У той самий час на вулиці Шота Руставелі утворювався штучний "басейн". Величезну калюжу налило неподалік стадіону Олімпійський. Водою залило весь пішохідний перехід. За попередньою інформацією, там прорвало трубу.

Раніше "Телеграф" писав, що сильні дощі перетворила Київ на брудну Венецію. Внаслідок негоди вулиці столиці просто потонули.