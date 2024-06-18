Уникальная кинохроника из прошлого: как выглядели первые турникеты в киевском метро и как на них реагировали пассажиры (видео)

Вас ждет виртуальное путешествие в прошлое

Киев во все времена завораживал своим неповторимым колоритом и особой энергетикой. Интересно, что многие ныне известные и популярные у жителей и гостей столицы локации в прошлом выглядели совсем иначе.

На опубликованном уникальном видео можно увидеть, как жила столица Украины более 60 лет назад. На кадрах авторы запечатлели киевлян, которые впервые видят на станции метро "Крещатик" автоматические турникеты. Пассажиры подземки искренне удивляются новинке и по разному реагируют на новшество.

Редакция "Телеграфа" решила поделиться с подписчиками кинохроникой из 60-х, которая многим должна показаться интересной. Желаем приятного путешествия во времени!

Так, строительство киевского метрополитена стартовало в далеком 1949 году. Проходка туннелей сопровождалась постоянными усложнениями из-за которых возникли существенные отставания в графиках выполнения работ.

Лишь в ноябре 1960 года в Киеве торжественно была открыта первая очередь метрополитена, которая включала в себя пять станций: "Днепр", "Арсенальная", "Крещатик", "Университет" и "Вокзальная". Именно тогда зародилась современная "красная" линия столичной подземки.

Изначально пассажиры столичного метро "проходили" через контролеров и приобретали бумажные билеты — их нижняя часть отрывалась, а верхняя оставалась у самого пассажира. Однако такой способ оплаты проезда занимал много времени и на входе в подземку постоянно создавались очереди.

Первые автоматические турникеты были установлены только через два года после открытия метро — в 1963 году на станции "Крещатик". Они принимали 5-ти копеечные монеты и значительно ускоряли процесс оплаты проезда.

Интересно, что вплоть до 1991 года проезд в метро не повышался и стоил 5 копеек. Благодаря внедрению автоматических турникетов количество бумажных билетов начало резко снижаться, однако они продолжали использоваться.

На кадрах опубликованной кинохроники 1963 года можно увидеть первые турникеты на станции метро "Крещатик" и реакцию на них пассажиров, которые искренне удивляются новинке. Приятного просмотра!

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, чем был знаменит культовый киевский ресторан "Ривьера" на набережной. Заведение могло похвастаться шикарными видами на Днепр и предлагало гостям отведать осетрину и семгу, черную икру, а также блюда из разнообразной дичи, которую отлавливали в близлежащем лесу.