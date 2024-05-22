В элитном микрорайоне Киева во время войны планируют заменить уличное освещение за миллионы гривен

В конце мая будет выбран подрядчик

В Голосеевском районе столицы коммунальное предприятие "Киевгорсвет" планирует провести замену ртутных и натриевых уличных светильников на светодиодные. Работы хотят проводить в элитном микрорайоне Пирогов и планируют потратить на эти нужды более 10 миллионов гривен.

Срок завершения ремонтных работ — не позднее 1 октября текущего года. Об этом стало известно из опубликованного на сайте электронной системы публичных закупок Prozorro тендера.

Так, столичное КП "Киевгорсвет" собралось во время войны провести капитальный ремонт сетей наружного освещения на территории жилого массива Пирогов. Здесь планируется заменить ртутные и натриевые светильники на светодиодные фонари.

Работы будут проводиться в частном секторе в пределах улиц Пироговский путь, Коренной, Соловьиной, Лауреатской, Фестивальной, Цветущей, Коммунальной и Бродовской.

На данные работы планируется выделить 10 723 239 гривен из спецфонда местного бюджет. Аукцион пройдет 31 мая текущего года и по его результатам будет опредлен подрядчик с которым заключат договор на проведение капитального ремонта.

По условиям договора подрядчик должен будет провести на указанных улицах демонтаж старых фонарей и вывезти весь строительный мусор. Затем необходимо будет установить новые светильники, а также провести монтаж кронштейнов, проводов и кабелей.

Кроме этого в договоре указано, что подрядчик должен возобновить благоустройство территории на которой будут проиходить ремонтные работы — здесь должны будут засеять газонную траву.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киевской области хотели отремонтировать несуществующее укрытие за 4 миллиона гривен. Благодаря своевременному вмешательству аудиторов удалось вернуть в местный бюджет аванс, который незаконно был перечислен подрядчику.