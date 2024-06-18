В одному з районів Києва хочуть витратити на насіння газонних трав 800 тисяч гривень

Сумнівні витрати під час війни

Комунальне підприємство з утриманням зелених насаджень Подільського району Києва оголосило тендер на закупівлю 5030 кілограм суміші газонних трав. На ці цілі планується витратити 800 тисяч гривень.

Термін постачання товарів, виконання робіт чи послуг встановлено до 31 грудня 2024 року. Це стало відомо із відповідного тендеру, опублікованого в системі публічних закупівель ProZorro.

Так, КП з утриманням зелених насаджень Подільського району Києва збирається придбати суміш газонних трав на 800 000 гривень. Відповідно до тендерної документації передбачено придбання 4680 кілограм суміші насіння газонних трав універсальної та 350 кілограм суміші насіння газонних трав тіньової.

Термін постачання товарів — до 31 грудня 2024 року.

Також у тендерній документації перераховано технічні вимоги, яким має відповідати товар. Зазначається, що насіння газонних трав повинне мати колір і форму властиву для насіння даного виду і сорту.

Крім цього пред'явлені такі вимоги:

У насінні газонних трав не повинно бути насіння і плодів карантинних бур'янів, шкідників і збудників хвороб.

Насіння газонних трав має бути врожаю 2023 року, в наявності з підтверджувальними документами.

Постачання суміші насіння газонних трав (універсальна) здійснюється в мішках з фасуванням 10 кг в один мішок.

Постачання суміші насіння газонних трав (тіньова) здійснюється в пакетах з фасуванням 0,5 кг в один.

Товар має бути упакований, з нанесенням назв, терміну придатності та складом травосуміші.

Тендер було опубліковано 17 червня, а вже 26 червня заплановано проведення аукціону, під час якого і буде обрано постачальника суміші насіння газонних трав.

Очікувана вартість закупівлі — 800 000 гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у елітному мікрорайоні Києва під час війни планують замінити вуличне освітлення за мільйони гривень. Термін завершення ремонтних робіт — не пізніше 1 жовтня поточного року.