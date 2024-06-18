Отключения будут более справедливыми: в ДТЭК рассказали, что изменили для Киева
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Графики отключения света стали более справедливыми
В Киеве существенно сократилось количество домов, которые не отключают от электропитания во время действия графиков. За два года таких стало почти в три раза меньше.
Об этом сообщает ДТЭК в официальном telegram-канале. Отмечается, что сотрудники компании постепенно отключают многоэтажки от линий электропередач, которые подключены к критической инфраструктуре.
"В столице втрое уменьшилось количество многоэтажек, подключенных к линиям критической инфраструктуры и не отключаемых во время действия графиков", — говорится в сообщении.
В сообщении компании указано, что в октябре 2022 года таковых домов было 1497, а сейчас их лишь 510. То есть их общее количество по столице сократилось с 12% до 4%.
Также в ДТЭК отмечают, что продолжат работы с местными властями, чтобы отключения были максимально справедливыми для всех.
Как сообщалось ранее, из-за того, что на еще одной АЭС в Украине вывели в ремонт энергоблок, отключения света станут более частыми. При этом длиться это будет несколько недель.
Однако наиболее серьезную проблему стоит ждать зимой, когда дефицит электричества в энергосети может достичь 35%. Тогда, по словам гендиректора Yasno, можно ждать, что в домах украинцев будет свет лишь по 5-6 часов на день.