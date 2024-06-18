Готовьтесь сидеть без света: в "Укрэнерго" расстроили графиком на 19 июня

Ограничения касаются бытовых и промышленных потребителей

В "Укрэнерго" сообщили о графике отключения света по всей Украине на среду, 19 июня 2024 года. Они будут действовать все сутки — с 00:00 до 24:00.

Применять графики почасовых отключений будут все облэнерго страны. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Завтра, 19 июня, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей с 00:00 до 24:00", — говорится в сообщении.

Причиной этого решения является рост потребления электроэнергии. Это связано с жаркой погодой. График отключения света актуален для бытовых и промышленных потребителей, но у некоторых объектов выключать электроэнергию не будут.

"Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" сообщал, как облака влияют на энергосистему Украины. В пасмурную погоду производится меньше электроэнергии, из-за чего графики отключений могут быть более продолжительными. Все нюансы и подробности рассказал глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

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