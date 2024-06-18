Відключення будуть справедливішими: у ДТЕК розповіли, що змінили для Києва

Графіки відключення світла стали справедливішими

У Києві суттєво скоротилася кількість будинків, які не відключають від електроживлення під час графіків. За два роки таких стало майже втричі менше.

Про це повідомляє ДТЕК в офіційному telegram-каналі. Зазначається, що співробітники компанії поступово відключають багатоповерхівки від ліній електропередач, які підключені до критичної інфраструктури.

"В столиці втричі зменшилась кількість багатоповерхівок, які під’єднані до ліній критичної інфраструктури та не вимикаються під час дії графіків", — йдеться у повідомленні.

У повідомленні компанії зазначено, що в жовтні 2022 таких будинків було 1497, а зараз їх лише 510. Тобто їх загальна кількість по столиці скоротилася з 12% до 4%.

Також у ДТЕК зазначають, що продовжать роботи з місцевою владою, щоби відключення були максимально справедливими для всіх.

Як повідомлялося раніше, через те, що на ще одній АЕС в Україні вивели в ремонт енергоблок, відключення світла почастішають. При цьому триватиме це кілька тижнів.

Однак найсерйознішу проблему варто чекати взимку, коли дефіцит електрики в енергомережі може сягнути 35%. Тоді, за словами гендиректора Yasno, можна чекати, що у будинках українців буде світло лише по 5-6 годин на день.