Дефицит будет огромным: в YASNO озвучили плохие новости об электричестве в Украине

Дефицит может достигать 35%

Украинцам стоит быть готовыми к тому, что зимой возникнет серьезный дефицит электричества. Из-за этого свет днем может быть лишь по пять-шесть часов.

Об этом рассказал в эфире единого марафона новостей генеральный директор YASNO Сергей Коваленко. По его словам, дефицит зимой будет точно, но сейчас сложно прогнозировать какой именно.

При этом он отметил, что все зависит от того, с какой генерацией Украина выйдет в отопительный сезон.

"Мы точно знаем, что зимний пик достаточно велик. Если генерация плюс возможности по импорту останутся на том же уровне, что и есть, то дефицит будет достигать под 35%. Если потом вычесть критическую инфраструктуру, если потом все сделать, то мы можем действительно сидеть 6-7 часов со светом", — сказал он.

Коваленко говорит, что эта тема будет обсуждаться более подробно в августе, когда станет понятно, какие у Украины есть возможности по импорту и сколько удастся восстановить генерации.

Впрочем, он призывает население и бизнес быть готовыми к тому, что дефицит будет значительным — запасаться батарейками, солнечными панелями, инверторами, генераторами и другим.

Как сообщалось ранее, из-за того, что на еще одной АЭС в Украине вывели в ремонт энергоблок, отключения света станут более частыми. При этом длиться это будет несколько недель.