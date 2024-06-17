Система вынуждена балансироваться: в "Укрэнерго" объяснили, как и почему облака влияют на отключение света

В Украине совсем нет резерва

Согласно информации "Укрэнерго", графики на прошлой неделе применялись по разным причинам. Сначала на первый план получался рост потребления из-за жары, затем были обесточены из-за непогоды, а ближе к выходным добавилось снижение работы солнечных электростанций из-за облачности. Почему и как это влияет на энергосистему?

Ответ на этот вопрос дал глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью "РБК-Украина". По его словам, облачная погода, которая длилась на прошлой неделе, значительно снизила производство энергии на солнечных электростанциях.

"У нас энергосистема потеряла более 9 ГВт мощности и не имеет резерва прочности. Если раньше были какие-то дополнительные электростанции, на которых можно было оперативно увеличить мощности, то сейчас такого маневра нет. Поэтому мы стали очень зависимы от погоды", — отметил он.

Он говорит, что при резких изменениях в потреблении или понижении производства энергии на СЭС система вынуждена балансироваться отключениями света. Других инструментов нет, а не балансировать не вариант, поскольку это приведет к тяжелой аварии с полным погашением энергосистемы.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в Украине постоянный дефицит мощности, разрушены около 70% объектов генерации, поэтому зависимость от погоды только усилилась, говорит директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко. Кроме того, энергоблоки атомных электростанций продолжают выводить в ремонт.

"Эти два фактора влияют на ситуацию с графиками. У нас совсем нет резерва. И какие-либо изменения в потреблении, импорте, выводе энергоблоков и даже погодные факторы кардинально влияют на дефицит в энергосистеме и соответственно на графики почасовых отключений", — рассказал он.

Кудрицкий добавил, что в 2022 и 2023 годах энергосистема была в другом состоянии.

"По сравнению с 2022 или 2023 годом у нас еще меньше мощностей где-то на 40-50%. Даже тогда был определенный запас. Соответственно, чем дольше продлится война и обстрелы, тем дольше мы будем зависеть, в том числе от погодных факторов", — добавил он.

Ранее "Телеграф" писал, что этой зимой Украина имеет высокие шансы избежать тотального блекаута. Это возможно даже при новых ударах россиян.