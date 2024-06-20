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В Киеве находится самый большой храм кришнаитов в Европе: как он выглядит и что скрывается внутри (фото)

Автор
Анна Нестерова Анна Нестерова
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Иллюстрация. Фото Коллаж "Телеграфа"

Ежедневно сюда приходят сотни людей

На столичной Куреневке находится самый большой храм кришнаитов в Европе — Киевский храм Международного общества сознания Кришны. Он способен одновременно вместить до 1000 человек, а само шестиэтажное здание выглядит достаточно внушительно.

Редакция "Телеграфа" решила рассказать своим читателям об этом необычном храме, который возвышается над обычным частным сектором и готов принять каждого желающего научиться быть "ежедневно счастливым и умиротворенным".

История храма

Масштабное строительство храма началось в 1992 году и тогда же он открыл свои двери для посетителей.

Для возведения здания кришнаиты самостоятельно выкупили участок в частном секторе и изначально планировали построить что-то небольшое, однако в итоге здесь появился огромный шестиэтажный храм.

Строительство было завершено в 2011 году, но внутренние отделочные работы продолжались еще несколько лет.

Небольшие Гаура-Нитай были установлены в храме в 1995 году, а большие Гаура-Нитай в 1997 году. Гаура-Нитай — это божества, изображающие Кришну в его самой милостивой форме. Справа — воплощение Кришны, явившееся около 500 лет назад в Бенгалии, а слева — названный брат Кришны и его вечный спутник.

Киевский Храм представляет собой большое шестиэтажное кирпичное здание с несколькими корпусами. Большая и впечатляющая алтарная украшена традиционным черно-белым мраморным полом, интерьер отличают круговой балкон, большие окна, а также красивый резной алтарь и вьясасана.

Храм включает в себя ашрамы для мужчин и женщин, а также номера для старших гостей. В рядом стоящем здании расположена Киевская духовная академия вайшнавского образования.

Храм способен одновременно вместить до 1000 человек, а до войны здесь ежедневно собиралось по 300-400 кришнаитов.

Кто может посетить храм

Всех желающие без проблем могут посетить храм, где регулярно устраивают лекции и экскурсии, а также кормят горячими обедами нуждающихся. Еду здесь предлагают сытную, но вегетарианскую, так как кришнаитам запрещено употреблять продукты животного происхождения, кроме молочки.

Особенность киевской общины — это развитие глубоких и заботливых отношений между преданными. Это стало основным направлением средоточия усилий с 2000 года, с введением системы наставников.

Лучшее время года для посещения: весна и осень.

В связи с войной большие группы посетителей одновременно не принимают, но с удовольствием приглашают людей индивидуально или с друзьями (до 5 человек).

Правила пребывания в храме

В алтарную нужно заходить без обуви, поэтому обязательно возьмите с собой носки (пол мраморный и зимой очень холодный).

Для женщин рекомендуется одеть что-то целомудренное, длинное и не очень узкое. Или можно взять с собой платок и повязать его на бедра. Также учитывайте, что большую часть времени нужно будет сидеть на полу. Одевайте удобную и не сковывающую движения одежду. Для тех, кому сидеть на полу трудно, есть стулья и лавочки.

Летом в храм могут не пустить в коротких шортах, юбках, майках с глубоким декольте и другой слишком откровенной одежде. Это правило касается и мужчин, и женщин.

Также запрещено курить и распивать спиртные напитки на территории храма. Запрещено приводить животных (даже самых маленьких).

Можно приходить с детьми. До 18 лет дети могут находиться в храме только в сопровождении родителей.

Во всем остальном строгих запретов и ограничений нет.

Адрес Храма: переулок Зоряный, 16 (ул. Белицкая)

Телефон для справок: +38-098-551-59-53

Сайт доступен по ссылке.

Храм находится на улице Белицкой

Для справки: Кришнаизм — это группа независимых религиозных традиций внутри вишнуизма, основанных на поклонении Кришне как верховному богу, а не аватаре Вишну. Одно из самых влиятельных и популярных направлений вайшнавизма и индуизма в целом.

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