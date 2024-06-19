Невероятный аттракцион: как выглядели "американские горки" в Киеве во времена СССР (фото)

Возле аттракциона всегда собирались огромные очереди

В Киеве на территории Гидропарка несколько десятилетий назад работала необычная катальная горка, которую жители столицы называли "Американскими горками". Аттракцион пользовался огромной популярностью и возле него всегда выстраивались длинные очереди.

К сожалению, в 1990-х горка была сначала закрыта, а затем и вовсе демонтирована. Редакция "Телеграфа" решила рассказать своим читателям историю столичных "американских горок" и поделиться уникальными фотографиями из прошлого, которые многим должны показаться интересными.

"Американские горки" в Гидропарке

Гидропарк во все времена являлся культовым местом для прогулок, отдыха и развлечений не только у киевлян, но и у гостей столицы. Здесь можно было не только поплавать и позагорать на пляже, но и покататься на интересных аттракционах.

К примеру, в середине 1970-х годов на территории парка была сооружена необычная катальная горка, которую в народе прозвали "американскими горками". Конструкция была полностью деревянной и представляло из себя несколько направленных прямо "волн".

Катальная горка имела длину почти в километр

Аттракцион имел протяженность около километра и спуск осуществлялся со специальной вышки. Чтобы прокатиться на "американских горках", людям приходилось выстаивать огромные очереди, однако именно сюда толпами шли за экстримом и яркими эмоциями.

Стоит отметить, что стоила горка 40 копеек, что было достаточно дорого для того времени. Однако даже это не делало аттракцион менее популярным среди посетителей Гидропарка.

Возле аттракциона всегда собирались огромные очереди

Аттракцион стоил 40 копеек

В отличие от современных конструкций в "американских горках" в Гидропарке не было рельсов. Движение осуществлялось на небольших металлических машинках, а от "вылетов" с аттракциона людей защищали бортики.

То есть, эти горки уместнее назвать бобслейной трассой, которая дарит ощущение скорости, но при этом считается безопасным развлечением.

"Американские горки" в Гидропарке демонтировали в 90-х годах

"Американские горки" в Гидропарке открылись в 1970-х и просуществовали около 20 лет. К сожалению, в 1990-е годы аттракцион был закрыт и полностью разобран.

Сейчас о нем ничего не напоминает, кроме архивного видео, которое мы публикуем ниже, и нескольких ретро-фотографий.

"Гидропарк" располагается на Венецианском и Долобецком островах между Днепром и Русановским проливом в столице. Он находится на месте бывшей Предмостной слободки, уничтоженной в 1943 году во время оккупации Киева.

Гидропарк был создан в 1965—1968 годах как водно-развлекательный комплекс со множеством пляжей, аттракционов и лодочных станций. Площадь парка — 365 гектар и летом здесь единовременно могут пребывать до 75 000 человек.

Часть "американских горок" можно видеть в правом углу фото

Сейчас в Гидропарке обустроено много развлекательных зон. В частности, здесь есть сразу несколько пляжей, аттракционы, кафе и рестораны, развлекательные заведения, спортивные и детские площадки, зоны для активного отдыха и игр на свежем воздухе, а также многое другое.

Гидропарк остается одним из любимых мест для прогулок и отдыха среди киевлян и гостей столицы.

Гидропарк - популярное место отдыха киевлян

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