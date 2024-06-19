Невероятный аттракцион: как выглядели "американские горки" в Киеве во времена СССР (фото)
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Возле аттракциона всегда собирались огромные очереди
В Киеве на территории Гидропарка несколько десятилетий назад работала необычная катальная горка, которую жители столицы называли "Американскими горками". Аттракцион пользовался огромной популярностью и возле него всегда выстраивались длинные очереди.
К сожалению, в 1990-х горка была сначала закрыта, а затем и вовсе демонтирована. Редакция "Телеграфа" решила рассказать своим читателям историю столичных "американских горок" и поделиться уникальными фотографиями из прошлого, которые многим должны показаться интересными.
Гидропарк во все времена являлся культовым местом для прогулок, отдыха и развлечений не только у киевлян, но и у гостей столицы. Здесь можно было не только поплавать и позагорать на пляже, но и покататься на интересных аттракционах.
К примеру, в середине 1970-х годов на территории парка была сооружена необычная катальная горка, которую в народе прозвали "американскими горками". Конструкция была полностью деревянной и представляло из себя несколько направленных прямо "волн".
Аттракцион имел протяженность около километра и спуск осуществлялся со специальной вышки. Чтобы прокатиться на "американских горках", людям приходилось выстаивать огромные очереди, однако именно сюда толпами шли за экстримом и яркими эмоциями.
Стоит отметить, что стоила горка 40 копеек, что было достаточно дорого для того времени. Однако даже это не делало аттракцион менее популярным среди посетителей Гидропарка.
В отличие от современных конструкций в "американских горках" в Гидропарке не было рельсов. Движение осуществлялось на небольших металлических машинках, а от "вылетов" с аттракциона людей защищали бортики.
То есть, эти горки уместнее назвать бобслейной трассой, которая дарит ощущение скорости, но при этом считается безопасным развлечением.
"Американские горки" в Гидропарке открылись в 1970-х и просуществовали около 20 лет. К сожалению, в 1990-е годы аттракцион был закрыт и полностью разобран.
Сейчас о нем ничего не напоминает, кроме архивного видео, которое мы публикуем ниже, и нескольких ретро-фотографий.
"Гидропарк" располагается на Венецианском и Долобецком островах между Днепром и Русановским проливом в столице. Он находится на месте бывшей Предмостной слободки, уничтоженной в 1943 году во время оккупации Киева.
Гидропарк был создан в 1965—1968 годах как водно-развлекательный комплекс со множеством пляжей, аттракционов и лодочных станций. Площадь парка — 365 гектар и летом здесь единовременно могут пребывать до 75 000 человек.
Сейчас в Гидропарке обустроено много развлекательных зон. В частности, здесь есть сразу несколько пляжей, аттракционы, кафе и рестораны, развлекательные заведения, спортивные и детские площадки, зоны для активного отдыха и игр на свежем воздухе, а также многое другое.
Гидропарк остается одним из любимых мест для прогулок и отдыха среди киевлян и гостей столицы.
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