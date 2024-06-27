В Киеве в больнице с поликлиникой МВД планируют отремонтировать пол почти за два миллиона гривен

Сомнительные траты во время войны

Государственное учреждение "ТМО МВД Украины по Киеву и Киевской области" ищет подрядчика для ремонта пола на первом этаже больницы с поликлиникой. На эти цели планируется потратить практически 2 миллиона гривен.

Срок выполнения работ установлен до 31 декабря 2024 года. Об этом стало известно из соответствующего тендера, опубликованного в системе публичных закупок ProZorro.

Так, государственное учреждение "Территориальное медицинское объединение МВД Украины по городу Киеву и Киевской области" ищет подрядчика для выполнения ремонт пола помещений первого этажа здания больницы с поликлиникой, расположенной по адресу — улица Вышгородская, 85-а.

Срок выполнения работ — до 31 декабря 2024 года. Ожидаемая стоимость ремонта составляет 1 миллион 910 тысяч гривен.

За эти деньги планируется демонтировать старый паркетный пол, постелить линолеум и виниловую плитку, а также заменить плинтуса. Кроме этого подрядчик должен очистить помещения от строительного мусора и обеспечить все требования безбарьерности для маломобильных групп населения.

Также в тендерной документации перечислены технические требования, которым должен отвечать товар. Отмечается, что линолеум обязательно должен быть марки FORBO из коллеции SPHERA, так как он подходит для использования в коммерческих помещениях с большой нагрузкой, а защита "SMART top" обеспечивает отличную устойчивость к химическим веществам и пятнам.

Виниловая плитка Endurо также должна быть марки FORBO с клеевым способом крепления и гарантией 20 лет.

В тендерной документации указано, что ссылки на конкретную торговую марку материалов предоставлены для совместимости с существующим покрытием смежных помещений.

Тендер был опубликован 21 июня, а уже 1 июля запланировано проведение аукциона во время которого и будет выбран подрядчик, который выполнит ремонт пола в больнице с поликлиникой МВД.

Для справки: Поликлиника и госпиталь ГУ МВД Украины по городу Киеву и Киевской области находится по адресу — улица Вышгородская, 85-а, что в Оболонском районе столицы.

Напомним, что КП по содержанию зеленых насаждений Подольского района Киева собирается приобрести смесь газонных трав за 800 000 гривен. В соответствии с тендерной документацией предусмотрено приобретение 4680 килограмм смеси семян газонных трав универсальной и 350 килограмм смеси семян газонных трав теневой.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в элитном микрорайоне Киева во время войны планируют заменить уличное освещение за миллионы гривен. Срок завершения ремонтных работ — не позднее 1 октября текущего года.