У Києві в лікарні з поліклінікою МВС планують відремонтувати підлогу майже за два мільйони гривень

Сумнівні витрати під час війни

Державна установа "ТМО МВС України в Києві та Київській області" шукає підрядника для ремонту підлоги на першому поверсі лікарні з поліклінікою. На ці цілі планується витратити майже 2 мільйони гривень.

Термін виконання робіт встановлено до 31 грудня 2024 року. Про це стало відомо із відповідного тендеру, опублікованого в системі публічних закупівель ProZorro.

Так, державна установа "Територіальне медичне об’єднання МВС України по місту Києву та Київській області" шукає підрядника для виконання ремонту підлоги приміщень першого поверху будівлі лікарні з поліклінікою, що розташована за адресою: вулиця Вишгородська, 85-а.

Термін виконання робіт – до 31 грудня 2024 року. Очікувана вартість ремонту складає 1 мільйон 910 тисяч гривень.

За ці гроші планується демонтувати стару паркетну підлогу, постелити лінолеум та вінілову плитку, а також замінити плінтуси. Крім цього, підрядник повинен очистити приміщення від будівельного сміття та забезпечити всі вимоги безбар’єрності для маломобільних груп населення.

Також у тендерній документації перераховано технічні вимоги, яким має відповідати товар. Зазначається, що лінолеум обов’язково має бути марки FORBO з колекції SPHERA, оскільки він підходить для використання в комерційних приміщеннях з великим навантаженням, а захист "SMART top" забезпечує відмінну стійкість до хімічних речовин та плям.

Вінілова плитка Endurо також має бути марки FORBO з клейовим способом кріплення та гарантією 20 років.

У тендерній документації зазначено, що посилання на конкретну торгову марку матеріалів надані для сумісності із існуючим покриттям суміжних приміщень.

Тендер було опубліковано 21 червня, а вже 1 липня заплановано проведення аукціону, під час якого і буде обрано підрядника, який виконає ремонт підлоги в поліклініці та лікарні МВС.

Для довідки: Поліклініка та госпіталь ГУ МВС України в місті Києві та Київській області знаходиться за адресою - вулиця Вишгородська, 85-а, що в Оболонському районі столиці.

Нагадаємо, що КП з утримання зелених насаджень Подільського району Києва збирається придбати суміш газонних трав за 800 000 гривень. Відповідно до тендерної документації передбачено придбання 4680 кілограм суміші насіння газонних трав універсальної та 350 кілограм суміші насіння газонних трав тіньової.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у елітному мікрорайоні Києва під час війни планують замінити вуличне освітлення за мільйони гривень. Термін завершення ремонтних робіт – не пізніше 1 жовтня поточного року.