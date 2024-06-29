Частини машин розкидало дорогою: у Києві сталася масова ДТП (відео)

На місці працює "швидка"

У суботу, 29 червня, у Печерському районі столиці сталася масштабна ДТП за участю одразу кількох автомобілів. Через аварію рух по жвавій вулиці виявився ускладненим.

На місці працюють усі екстрені служби міста. Детальніше про подію розповіли в Телеграм-каналі "Київ оперативний".

Повідомляється, що на вулиці Михайла Грушевського водій джипу на величезній швидкості врізався у припарковані авто. Масова аварія сталася неподалік станції метро "Арсенальна".

Внаслідок зіткнення механічні пошкодження отримали понад п’ять автомобілів — деякі машини виявилися сильно розбитими, а частини від них розлетілися проїжджою частиною.

На місце події оперативно прибули всі екстрені служби столиці – тут були присутнімедики швидкої допомоги, правоохоронці та рятувальники.

За попередніми даними, причиною аварії стало перевищення допустимої швидкості руху та порушення ПДР.

Місце ДТП

Про постраждалих на даний момент нічого не повідомляється. Обставини та причини аварії належить встановити слідству.

ДТП сталося на вулиці Грушевського

Нагадаємо, у Києві водію BMW, який збив 10-річного хлопчика на пішохідному переході, повідомлено про підозру. Як виявилося, у чоловіка це вже не перша ДТП із потерпілими.

Раніше "Телеграф" також розповідав про те, що в Києві на жвавому проспекті сталася епічна ДТП, внаслідок якої автомобіль Toyota RAV4 приземлився на бік. На місці аварії працювали усі екстрені служби міста.