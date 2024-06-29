Над Киевом заметили НЛО: очевидцы случайно запечатлели странный летающий объект (видео)

Чего только не увидишь в столице

В Дарницком районе Киева средь бела дня люди заметили неопознанный летающий объект темного цвета. Предполагаемое НЛО неподвижно зависло в воздухе над озером Тяглое.

Странный объект заинтересовал многих киевлян. Необычное явление в небе очевидцы сняли на камеру мобильного телефона и опубликовали видео в Телеграм-канале "Киев ІНФО".

Так, в Дарницком районе столицы местные жители обратили внимание на необычный летающий объект, который неподвижно завис над озером Тяглое. Через несколько минут загадочная "тарелка" просто испарилась.

Интересно, что видео было снято днем и объект темного цвета отчетливо виднелся в воздушном пространстве над столицей.

Что удалось запечатлеть очевидцам в небе над Киевом — остается только догадываться.

Стоит отметить, что о наблюдении НЛО в разное время и в разных странах неоднократно сообщали лётчики, моряки, космонавты и наземные наблюдатели. В ряде случаев о наблюдении НЛО заявляло большое число лиц, часто независимых друг от друга и находящихся на значительном расстоянии.

Существуют фотографии, киноленты и видео, на которых изображены объекты, заявленные как НЛО. Утверждается, что НЛО регистрируются радарами и другой аппаратурой.

Люди, заявленные как очевидцы, могут утверждать, что НЛО способны оказывать физическое воздействие на окружающую среду.

Нередко за неопознанные летающие объекты принимаются необычные оптические явления и большинство из них находят свое логическое объяснение. Из всех сообщений о НЛО неопознанными остаются только 5—10 %.

НЛО заметили над озером Тягле

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Киевщине во время расчистки озера водолаза атаковал неизвестный монстр. После встречи с неизвестным живым существом мужчина получил тяжелую травму глаза, оказался в больнице и перенес серьезную операцию.