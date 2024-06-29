Скоростной и заряженный: в Киеве замечен эксклюзивный спорткар (фото)

Утонченность и мощь в каждой детали

В Киеве заметили седан BMW B8 Gran Coupe в редкой версии от Alpina — компании, которая производит тюнинговые автомобили ручной сборки на базе BMW. Спорткар разгоняется до 100 километров в час за 3,3 секунды, а его максимальная скорость достигает 324 км/час.

Стоимость такого эксклюзивного авто стартует от 190 000 долларов США. Фотографии Alpina B8 "Gran Coupe" на украинских номерах были опубликованы на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Седан Alpina B8 построен на основе BMW M850i (наиболее производительной версии 8 Series, не считая собственно М8). Под капотом — бензиновый битурбо V8 объемом 4,4 литра от BMW M850i xDrive, мощность которого увеличили с 530 до 612 лошадиных сил. В результате автомобиль разгоняется до 100 километров в час за 3,3 секунды.

В паре с мотором работает 8-скоростной автомат, а привод приходится на все четыре колеса.

Чтобы получить максимальное удовольствие от процесса ускорения, установлена специально разработанная выхлопная система из нержавеющей стали с активными выхлопными заслонками. Максимальная скорость B8 Gran Coupe составляет 324 километра в час.

Также автомобиль обзавелся усиленными стабилизаторами поперечной устойчивости и тормозной системой Brembo.

BMW B8 Gran Coupe от Alpina имеет кованые 21-дюймовые колеса с литыми дисками ALPINA Classic. Интерьер может похвастаться сделанным на заказ контроллером iDrive, цифровой панелью приборов с фирменной графикой и логотипом компании, внутренней отделкой Walnut Anthracite и рулевым колесом из анилиновой кожи Lavalina.

Кроме этого в салоне установлены спортивные сиденья.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о том, что в Киеве на оживленном проспекте произошло эпичное ДТП в результате которого автомобиль Toyota RAV4 приземлился на бок. На месте аварии работали все экстренные службы города.