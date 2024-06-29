В первый раз под патронатом Зеленского. В Киеве прошел молитвенный завтрак: фоторепортаж "Телеграфа"

К завтраку присоединились и международные лидеры, в том числе из США

В субботу, 29 июня, в Киеве прошел Национальный молитвенный завтрак. Мероприятие впервые прошло под патронатом президента Украины Владимира Зеленского. Также к нему присоединились власти и силовые структуры, а также религиозные конфессии и церкви.

В частности, присутствовали и освобождены из плена священники Украинской греко-католической церкви. Событие посетил и фотокорреспондент "Телеграфа" Евгений Завгородний.

Заметим, что неформальная встреча стремится углубить взаимопонимание между политиками, духовными лидерами разных религий и конфессий, представителями власти, бизнеса и тому подобное и стать совместно в молитве за Украину, победу и справедливость.

Владимир Зеленский во время молитвенного завтрака выступил с речью, в которой призвал всех собравшихся бороться за то, чтобы вернуть всех наших людей из российского плена, а также незаконно депортированных детей.

Глава государства также выразил благодарность участникам и гостям молитвенного завтрака за поддержку, молитвы за Украину, распространение правды о войне и за объединение ради нашего государства и общечеловеческих ценностей.

К участникам завтрака обратились также спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Майк Джонсон и бывший вице-президент США Майк Пенс. Они направили свои видео-обращения, в которых выразили свою поддержку нашему государству.

С приветственным словом обратились и сенаторы США Джеймс Лэнкфорд и Ричард Блументаль. Последний отметил, что "нас вдохновляет решительность украинцев. Украина – это оплот демократии".

Анна- Мария

На мероприятии выступила незрячая девочка Анна-Мария, которая собрала более 3 миллионов гривен в поддержку ВСУ, исполняя песни на благотворительных концертах. Президент Украины лично отметил ее вклад, осуществив мечту девочки о встрече с ним.

К молитвенному завтраку присоединились глава СБУ Василий Малюк, уполномоченный Верховной Рады по вопросам человека Дмитрий Лубинец и другие гости.

Глава СБУ Василий Малыш

Омбусмен Дмитрий Лубинец

Глава СБУ Василий Малыш

Ранее "Телеграф" писал, что Папа Римский Франциск может посетить Киев с рабочим визитом, но также хотел бы поехать в Москву. Ведь таким образом он хочет остаться вне политики и представлять церковь, которая всегда оставляет дверь открытой для всех.