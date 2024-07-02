В Киеве практически на месяц ограничат движение по оживленной улице: причины и карта

Автовладельцев просят внимательно отнестись к данной информации

Со вторника, 2 июля, по среду, 31 июня, в Оболонском районе Киева частично ограничат движение транспорта на одной из оживленных улиц. Здесь специалисты будут проводить масштабные ремонтные работы.

Об этом сообщается на официальном сайте КГГА со ссылкой на "Киевавтодор". Жителей и гостей столицы просят внимательно отнестись к данной информации и заранее планировать свой маршрут.

Известно, что со 2 по 31 июня движение транспорта будет частично ограничено на перекрестке улиц Богатырской и Полярной, а именно на съезде с транспортной развязки.

Ремонтные работы будут проводить на участке от улицы Богатырской до кольцевой развязки на пересечении с улицей Зои Гайдай в сторону жилого массива Оболонь.

Жителям и гостям города столичные коммунальщики приносят извинения за временные неудобства. Людей просят внимательно планировать свой маршрут чтобы вовремя добраться до места назначения.

Напомним, в Киеве мотоциклист влетел на бешеной скорости в автомобиль. На место ДТП сразу прибыли медики. На фото, которые попали в сеть, видно, как врачи оказывают помощь мужчине, пострадавшему в результате аварии.

Полиция призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, в частности правила скоростного режима для своевременного реагирования на изменение дорожной обстановки.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о том, что в Киеве на оживленном проспекте произошло эпичное ДТП в результате которого автомобиль Toyota RAV4 приземлился на бок. На месте аварии работали все экстренные службы города.