У Києві практично на місяць обмежать рух жвавою вулицею: причини та карта

Автовласників просять уважно поставитися до цієї інформації

З вівторка, 2 липня, у середу, 31 червня, в Оболонському районі Києва частково обмежать рух транспорту на одній з жвавих вулиць. Тут фахівці проводитимуть масштабні ремонтні роботи.

Про це повідомляється на офіційному сайті КМДА із посиланням на "Київавтодор". Мешканців та гостей столиці просять уважно поставитися до цієї інформації та заздалегідь планувати свій маршрут.

Відомо, що з 2 до 31 червня рух транспорту буде частково обмежений на перехресті вулиць Богатирської та Полярної, а саме на з’їзді з транспортної розв’язки.

Ремонтні роботи проводитимуть на ділянці від вулиці Богатирської до кільцевої розв’язки на перехресті з вулицею Зої Гайдай у бік житлового масиву Оболонь.

Мешканцям та гостям міста столичні комунальники приносять вибачення за тимчасові незручності. Людей просять уважно планувати свій маршрут аби вчасно дістатися до місця призначення.

Нагадаємо, у Києві мотоцикліст влетів на скаженій швидкості в автомобіль. На місце ДТП одразу прибули медики. На фото, які потрапили до мережі, видно, як лікарі надають допомогу чоловікові, який постраждав внаслідок аварії.

Поліція закликає водіїв дотримуватись правил дорожнього руху, зокрема правил швидкісного режиму для своєчасного реагування на зміну дорожньої обстановки.

Раніше "Телеграф" також розповідав про те, що у Києві на жвавому проспекті сталася епічна ДТП, внаслідок якої автомобіль Toyota RAV4 приземлився на бік. На місці аварії працювали усі екстрені служби міста.