Потратят десятки миллионов: в Киеве хотят отремонтировать дорогу за баснословные деньги

Сомнительные траты во время войны

В Шевченковском районе Киева хотят провести масштабные ремонтные работы дорожного покрытия на улице Глубочицкой. На эти нужды планируют потратить более 51 миллион гривен.

Заказчиком работ выступает столичное КП "Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Шевченковского района". Об этом стало известно из опубликованного тендера на сайте электронной системы публичных закупок Zakupivli.pro.

Так, на улице Глубочицкой на отрезке от улицы Сечевых Стрельцов до улицы Нижний Вал столичные коммунальщики планируют провести текущий ремонт. Здесь планируют установить новые металлические люки и ливневые решетки, заменить асфальтное покрытие и бордюры.

При этом отмечается, что подготовительные работы на проезжих частях проводятся без закрытия движения транспорта при проведении работ на одной полосе движения без закрытия на другой. Выполнение работ на тротуарах ведется при непосредственной близости зданий подразумевает сохранение зеленых насаждений.

На данные работы планируется выделить 51 652 312 гривен из местного бюджет. Аукцион стартует 15 июля текущего года и по его результатам будет опредлен подрядчик с которым заключат договор на проведение ремонтных работ.

По условиям договора на улице Глубочицкой подрядчик должен будет снять асфальтобетонное покрытие и вывезти мусор. Затем на улице необходимо будет заменить все старые люки и ливневые решетки, установить новые опорные плиты, отремонтировать дорожное покрытие, установить новые бордюры и выполнить прочие специфические дорожные работы.

Срок завершения ремонтных работ — не позднее 31 октября текущего года.

Ремонт планируют провести по всей длине улицы Глубочицкой

Напомним, что в Киевской области хотели отремонтировать несуществующее укрытие за 4 миллиона гривен. Благодаря своевременному вмешательству аудиторов удалось вернуть в местный бюджет аванс, который незаконно был перечислен подрядчику.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в одном из районов Киева во время войны планируют заменить уличное освещение за 11 миллионов гривен. Срок завершения ремонтных работ — не позднее 30 ноября текущего года.