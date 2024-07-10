Витратять десятки мільйонів: у Києві хочуть відремонтувати дорогу за шалені гроші

Сумнівні витрати під час війни

У Шевченківському районі Києва хочуть провести масштабні ремонтні роботи дорожнього покриття на вулиці Глибочицькій. На ці потреби планують витратити понад 51 мільйон гривень.

Замовником робіт виступає столичне КП "Дорожньо-експлуатаційне управління з ремонту та утримання автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району". Про це стало відомо із опублікованого тендеру на сайті електронної системи публічних закупівель Zakupivli.pro.

Так, на вулиці Глибочицькій на відрізку від вулиці Січових Стрільців до вулиці Нижній Вал столичні комунальники планують провести поточний ремонт. Тут планують встановити нові металеві люки та зливові решітки, замінити асфальтове покриття та бордюри.

При цьому зазначається, що підготовчі роботи на проїжджих частинах проводяться без закриття руху транспорту під час проведення робіт на одній смузі без закриття на іншій. Виконання робіт на тротуарах ведеться за безпосередньої близькості будівель та передбачає збереження зелених насаджень.

На дані роботи планується виділити 51 652 312 гривень із місцевого бюджету. Аукціон стартує 15 липня поточного року і за його результатами буде визначено підрядника, з яким укладуть договір на проведення ремонтних робіт.

За умовами договору на вулиці Глибочицькій підрядник повинен буде зняти асфальтобетонне покриття та вивезти сміття. Потім на вулиці необхідно буде замінити всі старі люки та зливові решітки, встановити нові опорні плити, відремонтувати дорожнє покриття, встановити нові бордюри та виконати інші специфічні дорожні роботи.

Термін завершення ремонтних робіт – не пізніше 31 жовтня поточного року.

Ремонт планують провести по всій довжині вулиці Глибочицькій

Нагадаємо, що на Київщині хотіли відремонтувати неіснуюче укриття за 4 мільйони гривень. Завдяки своєчасному втручанню аудиторів вдалося повернути до місцевого бюджету аванс, який незаконно було перераховано підряднику.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в одному із районів Києва під час війни планують замінити вуличне освітлення за 11 мільйонів гривень. Термін завершення ремонтних робіт — не пізніше 30 листопада поточного року.