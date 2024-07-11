На строительство первой очереди Национального военного мемориального кладбища под Киевом планируют потратить практически 2 миллиарда гривен

Общая площадь мемориального кладбища будет составлять более 265 гектаров

Государственное учреждение "Национальное военное мемориальное кладбище" занялось поиском подрядной организации на строительство первой очереди Национального военного мемориального кладбища. Первый этап работ предусматривает строительство заезда в мемориальный комплекс, площади перед входом и части сектора для захоронений.

Стоимость первой очереди работ оценивается более чем в 1 миллиард 801 миллион гривен. Об этом стало известно из опубликованного тендера на сайте электронной системы публичных закупок Prozorro.

Так, в пределах Гатненской территориальной общины, вблизи села Мархаловка и Южного кладбища (Вита Почтовая), уже в ближайшее время планируется начать строительство первой очереди Национального военного мемориального кладбища.

Его общая площадь будет составлять более 265 гектаров, из которых более 120 гектаров будут занимать непосредственно захоронения, колумбарий, крематорий, религиозные сооружения, музейный комплекс и другие объекты для увековечения подвига защитников Украины.

В рамках первой очереди строительства подразумевается возведение первых двух пусковых комплексов мемориала. Стоимость первой очереди работ оценивается более чем в 1 миллиард 801 миллион гривен.

В рамках первых двух пусковых комплексов мемориала планируется обустроить: секторы захоронений, колумбарные стены, дом траура, входную группу, центральную площадь, зону рекреации, подъездную дорогу, остановку общественного транспорта, автостоянку, административное и хозяйственное здание, а также пункт охраны.

Уже 18 июля должен пройти аукцион и тогда же будет определен подрядчик, который займется строительством первой очереди Национального военного мемориального кладбища в Киевской области.

Срок окончания работ — 31 декабря 2025 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в одном из районов Киева во время войны планируют заменить уличное освещение за 11 миллионов гривен. Срок завершения ремонтных работ — не позднее 30 ноября текущего года.