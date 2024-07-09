Никто не мог сдержать слез: в Киеве провели в последний путь Владимира "Ирландца" Сергиевского (фоторепортаж)

У героя остались жена и маленькая дочь

Во вторник, 9 июля, в столице простились с военнослужащим 72-й механизированной бригады ВСУ имени Черных запорожцев, известным столичным активистом и общественным деятелем из Киева, ветераном АТО, сержантом Владимиром "Ирландцем" Сергиевским. Герой погиб во время выполнения очередного боевого задания под Кураховым в Донецкой области.

Владимир Сергиевский защищал Украину начиная с 2014 года и затем возглавлял союз ветеранов АТО Днепровского района Киева. На церемонии прощания с "Ирландцем" побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

В начале полномасштабного вторжения РФ в 2022 году "Ирландец" с собратьями принимал активное участие в боях за Киев — он в составе 72-й бригады встречал российские вертолеты, которые летели в сторону Гостомеля.

Военнослужащий участвовал в освобождении Ирпеня, а также держал оборону в Донецкой области. Погиб герой под Кураховым во время выполнения боевого задания. Владимиру был всего 31 год.

Церемония прощания с Владимиром "Ирландцем" Сергиевским состоялась в Михайловском Златоверхом соборе. Отдать дань уважения павшему воину пришло большое количество людей — родные и близкие, знакомые и друзья, бывшие коллеги и побратимы.

Чтобы почтить память героя люди несли большое количество живых цветов.

"Ирландец" был председателем союза ветеранов АТО Днепровского района Киева, членом Муниципальной варты Киева и членом Совета ветеранов АТО при КГГА. Кроме этого он был членом Киевского городского молодежного совета.

У Владимира Сергиевского осталась маленькая дочь и жена.

После завершения литургии в Михайловском соборе люди колонной прошли на Майдан Незалежности, где с честью попрощались с погибшим защитником.

На церемонии присутствовал мэр Киева Виталий Кличко, который пришел на площадь чтобы отдать дань уважения "Ирландцу". Похоронят героя на Аллее Славы на Лесном кладбище.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве провели в последний путь воина и активиста Павла Петриченко. В столице попрощались с защитником Украины, который мужественно защищал нашу землю и погиб от рук врага.