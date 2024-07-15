Цены продолжают лететь вниз: сколько стоят квартиры на вторичке в Киеве

Самые дорогие квартиры в столице продаются в Печерском районе

В июле в Киеве неожиданно начал наблюдаться обвал цен на вторичном рынке недвижимости. Эксперты отмечают, что квартиры за последние полгода подешевели на 4%.

Стоит также отметить, что спрос на вторичном рынке столичного жилья несопоставим с довоенным – он меньше на 50-60%. Подробнее о состоянии рынка недвижимости в Киеве рассказали на официальном сайте ЛУН.

В целом, цена на квартиру в столице зависит от ее расположения, этажа, инфраструктуры, состояния самого дома и уровня комфорта.

Так, средняя цена 1-комнатной квартиры в Киеве на вторичном рынке составляет 60 тысяч долларов США. Однако, судя по ценам в объявлениях с уже проданными квартирами, однушку на "вторичке" реально купить в столице за 45 тысяч долларов США, что на 2 тысячи дешевле, чем просили за аналогичную квартиру еще в марте текущего года.

Средняя цена однушки на "вторичке"

Наиболее дорогие однокомнатные квартиры на "вторичке" продаются в Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах. Однако цены на недвижимость в июле резко отличаются от тех, которые были в марте.

К примеру, 1-комнатная квартира на Печерске обойдется покупателям в 112 000 $ вместо 126 000 $. В Шевченковском районе в апреле на вторичном рынке стоит — 79 000 $, а в Голосеевском 70 000 $.

На вторичном рынке самые "дешевые" однушки продаются в Оболонском (53 700 $), Святошинском (47 200 $) и Деснянском (41 900 $) районах Киева.

Средняя же цена на 2-комнатную квартиру на вторичном рынке столицы составляет 85 тысяч долларов США. Однако, судя по ценам в объявлениях об уже проданных квартирах, двушку на "вторичке" реально купить в столице за 69 750 $.

Средняя цена двухкомнатной квартиры на "вторичке"

Наиболее дорогие двушки на "вторичке" также традиционно продаются в Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах Киева. Однако и здесь наблюдается обвал цен.

К примеру, 2-комнатная квартира на Печерске обойдется покупателям в 170 000 $, хотя в марте за нее просили 186 500 $. В Шевченковском районе Киева двушка на "вторичке" в апреле 2024 года стоит — 115 тысяч $, а в Голосеевском — 110 тысяч $.

На вторичном рынке самые "дешевые" двушки продаются в Днепровском и Оболонском (75 000 $), Святошинском (63 000 $) и Деснянском (56 700 $) районах Киева.

Так, средняя цена 3-комнатной квартиры на вторичном рынке столицы составляет 150 тысяч долларов США. Наиболее дорогое жилье на "вторичке" продается в Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах Киева.

К примеру, 3-комнатная квартира на Печерске обойдется покупателям виюле 2024 года в 299 000 $, вместо 315 500 $, которые просили за аналогичную жилплощадь в марте 2024.

В Шевченковском районе трехкомнатная квартира стоит — 185 тысяч $, а в Голосеевском — 137 тысячи $.

На вторичном рынке самые "дешевые" квартиры продаются в Днепровском (99 000 $), Святошинском (87 000 $) и Деснянском (71 700 $) районах Киева.

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