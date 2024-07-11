С проживанием и зарплатой до 40 тысяч: в Киеве предлагают интересные вакансии для приезжих
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Работу в Киеве может найти каждый, было бы желание
Война в Украине заставила миллионы людей покинуть свои дома и переехать в другие города, в том числе и в Киев. На новом месте одним из самых актуальных вопросов становится трудоустройство.
В столице есть много вакансий, предлагающих соискателям не только достойную зарплату, но и бесплатное проживание. На сайтах по поиску работы можно найти вакансии для кандидатов даже без профильного образования и опыта работы.
Редакция "Телеграфа" решила собрать самые интересные вакансии, которые предлагают приезжим в Киеве неплохую зарплату, а также бесплатное проживание.
Вакансия для водителей с правами категории С
Водитель мусоровоза MAN
Автопредприятию для работы в Киеве срочно требуется водитель мусоровоза МАN. Кандидатам обещают комфортные условия труда, социальные гарантии, соблюдение требований действующего законодательства, официальную и достойную оплату труда 2 раза в месяц без задержек, а также оплачиваемый отпуск.
График работы: шестидневный режим работы (понедельник-суббота, выходной-воскресенье), или два воскресенья через два.
Вы можете рассчитывать на бесплатное проживание в общежитие и сезонную спецодежду.
Кандидату обещают платить 35-40 тысяч гривен в месяц.
Вакансия для молодых и абмициозных
Официант
Ресторан "Чебуркинг" ищет в свою команду ответственного и энергичного официанта. "Если ты молодой, энергичный и мечтаешь о сотрудничестве в секторе ресторанного бизнеса, то эта вакансия именно для тебя!", — говорится в сообщении.
Кандидатам предлагают проживание, карьерный рост в компании, двухразовое питание, униформу, а также дружественную и динамичную рабочую атмосферу. Также в заведении предусмотрен гибкий график работы.
Основные требования:
- опыт работы официантом по крайней мере 1 год (приглашаем студентов без опыта);
- умение работать в команде и общаться с гостями;
- знание основ сервиса и этикета;
- выносливость и стрессоустойчивость;
- желание учиться и развиваться.
Кандидату обещают платить 20-30 тысяч гривен в месяц.
Вакансия для пенсионеров
Садовник
В Киеве открыта вакансия садовника в обязанности которого будет входить уход за частной территорией. Основное условие — это навыки работы с садовым инвентарем и строительным инструментом.
Кандидату предлагается бесплатное отдельное проживание на территории, гибкий график работы и зарплата 500 гривен в день.
В месяц обещают платить не менее 15 000 гривен.
На данную работу готовы взять пенсионера, ветерана и человека с инвалидностью.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какую работу предлагают в Киеве с ежедневной оплатой. На сайтах по поиску работы можно найти вакансии, в которых предлагается разнообразная работа для кандидатов даже без профильного образования.