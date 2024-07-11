С проживанием и зарплатой до 40 тысяч: в Киеве предлагают интересные вакансии для приезжих

Работу в Киеве может найти каждый, было бы желание

Война в Украине заставила миллионы людей покинуть свои дома и переехать в другие города, в том числе и в Киев. На новом месте одним из самых актуальных вопросов становится трудоустройство.

В столице есть много вакансий, предлагающих соискателям не только достойную зарплату, но и бесплатное проживание. На сайтах по поиску работы можно найти вакансии для кандидатов даже без профильного образования и опыта работы.

Редакция "Телеграфа" решила собрать самые интересные вакансии, которые предлагают приезжим в Киеве неплохую зарплату, а также бесплатное проживание.

Вакансия для водителей с правами категории С

Водитель мусоровоза MAN

Автопредприятию для работы в Киеве срочно требуется водитель мусоровоза МАN. Кандидатам обещают комфортные условия труда, социальные гарантии, соблюдение требований действующего законодательства, официальную и достойную оплату труда 2 раза в месяц без задержек, а также оплачиваемый отпуск.

График работы: шестидневный режим работы (понедельник-суббота, выходной-воскресенье), или два воскресенья через два.

Вы можете рассчитывать на бесплатное проживание в общежитие и сезонную спецодежду.

Кандидату обещают платить 35-40 тысяч гривен в месяц.

Вакансия для молодых и абмициозных

Официант

Ресторан "Чебуркинг" ищет в свою команду ответственного и энергичного официанта. "Если ты молодой, энергичный и мечтаешь о сотрудничестве в секторе ресторанного бизнеса, то эта вакансия именно для тебя!", — говорится в сообщении.

Кандидатам предлагают проживание, карьерный рост в компании, двухразовое питание, униформу, а также дружественную и динамичную рабочую атмосферу. Также в заведении предусмотрен гибкий график работы.

Основные требования:

опыт работы официантом по крайней мере 1 год (приглашаем студентов без опыта);

умение работать в команде и общаться с гостями;

знание основ сервиса и этикета;

выносливость и стрессоустойчивость;

желание учиться и развиваться.

Кандидату обещают платить 20-30 тысяч гривен в месяц.

Вакансия для пенсионеров

Садовник

В Киеве открыта вакансия садовника в обязанности которого будет входить уход за частной территорией. Основное условие — это навыки работы с садовым инвентарем и строительным инструментом.

Кандидату предлагается бесплатное отдельное проживание на территории, гибкий график работы и зарплата 500 гривен в день.

В месяц обещают платить не менее 15 000 гривен.

На данную работу готовы взять пенсионера, ветерана и человека с инвалидностью.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какую работу предлагают в Киеве с ежедневной оплатой. На сайтах по поиску работы можно найти вакансии, в которых предлагается разнообразная работа для кандидатов даже без профильного образования.