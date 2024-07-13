Как выглядел Киев 109 лет назад: подборка редких фото, сделанных сестрой милосердия из Америки в 1915 году

Ретроснимки способны "оживить" историю

Киев во все времена завораживал своим неповторимым колоритом и особой энергетикой. Интересно, что многие ныне известные и популярные у жителей и гостей столицы локации в прошлом выглядели совсем иначе.

На сегодняшний день именно ретрофотографии остаются едва ли не единственной возможностью увидеть то, каким была столица много десятилетий назад, ведь именно старые фото — это тот мостик, который пролегает между прошлым и настоящим.

Редакция "Телеграфа" решила собрать для вас исторически снимки 1915 году, которые были сделаны сестрой милосердия Мэри Фэрли в столице. Эти фотографии передают дух минувшей эпохи и показывают нам иной Киев. Приятной фотопрогулки!

Киев в 1915 году

В 1915 году сестра милосердия Мэри Фэрли, которая являлась сотрудницей миссии Американского Красного Креста и работала в Киеве, сделала серию уникальных снимков.

Женщина прогулялась по городу и сфотографировала все, что ее окружало в то время. Интересно, что в объектив камеры в основном попали здания, расположенные по улице Фундуклеевской (нынешняя — Богдана Хмельницкого).

К примеру, на этом снимке можно хорошо рассмотреть улицу Фундуклеевскую. Справа виднеются дома №8 и №10. Интересно, что в доме №8 был расположен магазин красок "И.К.Миллер". Здесь продавали масло, кисти, лаки и краски.

Улица Фундуклеевскуя в 1915 году

Также на снимках сестры милосердия можно увидеть Национальную оперу Украины имени Тараса Шевченко, которая была построена в далеком 1901 году.

На данный момент она является крупнейшим музыкальным театром Украины.

Так выглядела Национальная опера Украины в 1917 году

А так выглядела Почтовая площадь в Киеве в 1915 году. Данная местность — это одна из старейших площадей Киева. Археологические исследования выявили, что торговые поселения были тут ещё в IV веке нашей эры.

Во времена Киевской Руси, вероятно, на ней располагалось одно из 8-ми киевских торжищ, упоминаемых в летописях.

Почтовая площадь в Киеве в 1915 году

Педагогический музей или Дом учителя в Киеве также попал в объектив Мэри Фэрли в 1915 году. Здание было построено в 1901 году по проекту и под руководством архитектора Алёшина.

Дом учителя выделяет необычный резной скульптурный фриз на тему истории развития просвещения, охватывающий строение по третьему этажу.

Дом учителя в 1915 году

Гостиница "Эрмитаж" — это пятиэтажный дом в стиле киевского ренессанса по улице Фундуклеевской, 26 (Богдана Хмельницкого). Именно так она выглядела в 1915 году.

Здесь любили останавливаться знатные люди, купцы, общественные и политические деятели того времени.

Гостиница "Эрмитаж" в 1915 году

Также на снимках сестры милосердия и сотрудницы миссии Американского Красного Креста Мэри Ферли можно увидеть рядовых жителей столицы Украины того времени.

Киев в 1915 году

Киев в 1915 году

Киев в 1915 году

Киев в 1915 году

Киев в 1915 году

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что более 100 лет назад по центру Киева разгуливали верблюды. Этих выносливых млекопитающих использовали для перевозки грузов и даже привлекали их к участию в церемониальных парадах.