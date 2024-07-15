Ціни продовжують летіти вниз: скільки коштують квартири на вторинному ринку в Києві

Найдорожчі квартири у столиці продаються у Печерському районі

У липні в Києві несподівано почався обвал цін на вторинному ринку нерухомості. Експерти зазначають, що квартири за останні півроку подешевшали на 4%.

Варто також відзначити, що попит на вторинному ринку столичного житла не можна порівняти з довоєнним — він менший на 50-60%. Детальніше про стан ринку нерухомості у Києві розповіли на офіційному сайті ЛУН.

Загалом ціна на квартиру в столиці залежить від її розташування, поверху, інфраструктури, стану самого будинку та рівня комфорту.

Так, середня ціна 1-кімнатної квартири у Києві на вторинному ринку становить 60 тисяч доларів США. Однак, судячи з цін в оголошеннях з уже проданими квартирами, однушку на "вторинці" реально купити в столиці за 45 тисяч доларів США, що на 2 тисячі дешевше, ніж просили за аналогічну квартиру ще в березні поточного року.

Середня ціна однушки на "вторинці"

Найдорожчі однокімнатні квартири на "вторинці" продаються у Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах. Однак ціни на нерухомість у липні різко відрізняються від тих, що були у березні.

Наприклад, 1-кімнатна квартира на Печерську коштуватиме покупцям 112 000 $ замість 126 000 $. У Шевченківському районі у квітні на вторинному ринку коштує — 79 000 $, а в Голосіївському - 70 000 $.

На вторинному ринку "найдешевші" однокімнатні товари продаються в Оболонському (53 700 $ ), Святошинському (47 200 $) та Деснянському ( 41 900 $ ) районах Києва.

Середня ціна на 2-кімнатну квартиру на вторинному ринку столиці становить 85 тисяч доларів США. Однак, судячи з цін в оголошеннях про вже продані квартири, двокімнатну квартиру на "вторинці" реально купити в столиці за 69 750 $.

Середня ціна двокімнатної квартири на "вторинці"

Найдорожчі двійки на "вторинці" також традиційно продаються у Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах Києва. Однак і тут спостерігається обвал цін.

Наприклад, 2-кімнатна квартира на Печерську коштуватиме покупцям 170 000 $, хоча в березні за неї просили 186 500 $. У Шевченківському районі Києва двійка на "вторинці" у квітні 2024 року коштує — 115 тисяч доларів, а в Голосіївському — 110 тисяч доларів.

На вторинному ринку "найдешевші" двійки продаються в Дніпровському та Оболонському ( 75 000 $ ), Святошинському ( 63 000 $ ) та Деснянському ( 56 700 $ ) районах Києва.

Середня ціна 3-кімнатної квартири на вторинному ринку столиці становить 150 тисяч доларів США. Найдорожче житло на "вторинці" продається у Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах Києва.

Наприклад, 3-кімнатна квартира на Печерську обійдеться покупцям у липні 2024 року в 299 000 $, замість 315 500 $, які просили за аналогічну житлову площу в березні 2024 року.

У Шевченківському районі трикімнатна квартира коштує — 185 тисяч доларів, а в Голосіївському — 137 тисяч доларів.

На вторинному ринку найдешевші квартири продаються в Дніпровському ( 99 000 $ ), Святошинському ( 87 000 $ ) та Деснянському ( 71 700 $ ) районах Києва.

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