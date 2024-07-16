Укр

Оригинальная маскировка: жительница Киева приобрела наркотики под видом тайского "чая"

Автор
Анна Нестерова Анна Нестерова
Дата публикации
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Иллюстрация Новость обновлена 16 июля 2024, 13:15
Иллюстрация. Фото Коллаж "Телеграфа"

Злоумышленнице может грозить длительное тюремное заключение

Женщина заказала доставку из Тайланда двух килограмм наркотического вещества растительного происхождения, которое было замаскировано под "чай". Она собиралась получить запрещенный товар по почте — в этот момент злоумышленницу и задержали правоохранители.

По данному факту проводится досудебное расследование. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Киевской области.

Известно, что жительница Киева вступила в сговор с неустановленным лицом из Королевства Таиланд, которое приобрело там два килограмма каннабиса и отправило ей.

Контрабандисты решили оригинально замаскировать наркотик и расфасовали его по нескольким полиэтиленовым пакетам с наклейками "тайский чай". Затем запрещенный товар отправили по почте.

Во время получения международного почтового отправления злоумышленница была задержана. Женщине сообщено о подозрении по факту контрабанды наркотического средства.

Ей может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование по данному делу продолжается.

Женщину задержали во время получения посылки

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что житель Киева организовал нарколабораторию с миллионными доходами. Злоумышленники килограммами изготавливали амфетамин и затем сбывали его. ОПГ орудовала на территории столицы, а также в Киевской и Винницкой областях.

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