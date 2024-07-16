Весь двор в битом стекле: в Киеве под окна многоэтажки бросили гранату

Личность злоумышленников устанавливают правоохранители

Поздним вечером в понедельник, 15 июля, в Днепровском районе Киева местные жители услышали громкий взрыв. Как оказалось, под окнами многоэтажного дома мужчина привел в действие гранату.

К счастью, никто из людей не пострадал. На данный момент поисками злоумышленников занимаются правоохранители. Об этом сообщают киевские Телеграмм-каналы.

Известно, что возле многоквартирного дома расположенного по проспекту Мира, что в Днепровском районе столицы, прогремел взрыв. По предварительным данным здесь произошел конфликт между двумя мужчинами. В ходе словестной перепалки один из граждан достал боевую гранату и привел ее в действие.

Взрывная волна повредила окна на двух этажах дома и припаркованный рядом автомобиль Mercedes Vito. К счастью, никто из людей не пострадал.

Место происшествия

После взрыва мужчины скрылись в неизвестном направлении. Испуганные местные жители вызвали правоохранителей, которые оперативно прибыли на место происшествия.

Возле дома специалисты действительно обнаружили обломки гранаты, тип которой уже удалось идентифицировать.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Злоумышленников ищут.

Инцидент произошел на проспекте Мира

Напомним, в Шевченковском районе столицы мужчина обнаружил в мусорнике предмет, похожий на гранату. Он сразу вызвал правоохранителей и взрывотехников.

Стоит отметить, что это не первая опасная находка в Киеве. Так, в Оболонском районе столицы прямо под домом во дворе обнаружили гранатомет. На оружие наткнулись местные жители. На место происшествия сразу вызвали патрульных.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве задержали мужчину, который бросил гранату в фасад жилого дома. По предварительной информации, мотивом совершения преступления является конфликт между злоумышленником и его братом по поводу права собственности на квартиру.