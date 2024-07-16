Оригінальне маскування: мешканка Києва придбала наркотики під виглядом тайського "чаю"

Зловмисниці може загрожувати тривале тюремне ув'язнення

Жінка замовила доставку з Тайланду двох кілограм наркотичної речовини рослинного походження, яка була замаскована під "чай". Вона збиралася отримати заборонений товар поштою — в цей момент зловмисницю і затримали правоохоронці.

За цим фактом проводиться досудове розслідування. Про це повідомили у прес-службі Прокуратури Київської області.

Відомо, що мешканка Києва вступила в змову з невстановленою особою з Королівства Таїланд, яка придбала там два кілограми канабісу та відправила їй.

Контрабандисти вирішили оригінально замаскувати наркотик і розфасували його у декілька поліетиленових пакетів з наклейками "тайський чай". Потім заборонений товар надіслали до України поштою.

Під час отримання міжнародного поштового відправлення зловмисницю було затримано. Жінці повідомлено про підозру за фактом контрабанди наркотичного засобу.

Їй може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років із конфіскацією майна. Досудове розслідування по цій справі триває.

Жінку затримали під час отримання посилки

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що мешканець Києва організував нарколабораторію із мільйонними доходами. Зловмисники кілограмами виготовляли амфетамін і потім збували його. ОЗУ орудувала на території столиці, а також у Київській та Вінницькій областях.