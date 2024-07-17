Укр

Жаркое лето 80-х: на каких пляжах отдыхали жители столицы десятки лет назад (фото)

Автор
Анна Нестерова Анна Нестерова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Тогда все выглядело иначе
Тогда все выглядело иначе. Фото Коллаж "Телеграфа"

Вас ждет виртуальное путешествие в прошлое

Благодаря интересным архивным фотографиям мы с вами можем не только увидеть, но и буквально почувствовать атмосферу летнего отдыха в Киеве в 1980-х годах. Столичные пляжи пользовались популярностью во все времена и в жаркие летние дни здесь было просто не протолкнуться.

Интересно, что многие ныне известные и популярные у жителей и гостей столицы локации в прошлом выглядели совсем иначе. Редакция "Телеграфа" решила показать своим читателям яркие снимки из 80-х, которые были сделаны на разных пляжах Киева.

Эти фотографии передают дух прошлых лет и показывают нам совершенно иную столицу. Приятной фотопрогулки!

В Киеве самыми популярными местами отдыха летом были пляжи Труханова острова, Гидропарк, озера Тельбин и Радужное, а также Русановка. Сюда киевляне приходили целыми семьями и большими компаниями — возле воды люди спасались от летнего зноя, загорали, играли в волейбол, плавали, катались на катамаранах и просто отдыхали.

На пляжах Труханова острова во все года любили отдыхать киевляне. На ретрофотографиях можно увидеть, что на песке буквально некуда яблоку упасть, а люди располагаются вплотную друг к другу.

Особый шарм этой локации придает парковый мост, который соединяет центральную часть Киева с парковой зоной и пляжами Труханова острова. Он считается одним из символов Киева и его визитной карточкой. Торжественное открытие пешеходного моста через Днепр состоялось 3 июля 1957 года.

Старожилы вспоминают, что в самые жаркие летние дни на Трухановом острове места на пляже занимали еще с вечера — люди оставляли свои покрывала и пледы на песке, предварительно "застолбив" их камнями или колышками.

Также очень популярным местом отдыха для жителей и гостей столицы был и остается Гидропарк. Здесь на пляжах каждое лето наблюдался ажиотаж и отдыхающих всгда было большое количество.

"Гидропарк" располагается на Венецианском и Долобецком островах между Днепром и Русановским проливом в столице. Он находится на месте бывшей Предмостной слободки, уничтоженной в 1943 году во время оккупации Киева.

Гидропарк был создан в 1965—1968 годах как водно-развлекательный комплекс со множеством пляжей, аттракционов и лодочных станций. Площадь парка — 365 гектар и летом здесь единовременно могут пребывать до 75 000 человек.

Пляж Гидропарка в 80-х
1983 год. Гидропарк и Венецианский мост
Заполненные людьми пляжи

Сейчас в Гидропарке обустроено много развлекательных зон. В частности, здесь есть сразу несколько пляжей, аттракционы, кафе и рестораны, развлекательные заведения, спортивные и детские площадки, зоны для активного отдыха и игр на свежем воздухе, а также многое другое.

Огромное количество людей на пляже
Разгар пляжного сезона на Венецианском мосту в Гидропарке в 80-е
Гидропарк в 80-х

Напомним, что в сети была опубликована уникальная кинохроника 1963 года на которой можно увидеть первые турникеты на станции метро "Крещатик" и реакцию на них пассажиров.

Автоматические турникеты принимали 5-ти копеечные монеты и значительно ускоряли процесс оплаты проезда. Благодаря внедрению "технологичной новинки" количество бумажных билетов начало резко снижаться, а очереди на входе в подземку стали намного меньше.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядел культовый киевский ресторан "Метро" на 1,5 тысячи посетителей. Здесь всегда было шумно и многолюдно, а изюминкой заведения было то, что в большом зале проходили выступления варьете.

Теги:
#Лето #Пляж #Ретро #Последние новости Киева #Последние новости о Киеве #Киевские новости #Новости Киева #Новости Киев #Последние новости Киев #История Киева #Киев новости