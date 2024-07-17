Жаркое лето 80-х: на каких пляжах отдыхали жители столицы десятки лет назад (фото)

Вас ждет виртуальное путешествие в прошлое

Благодаря интересным архивным фотографиям мы с вами можем не только увидеть, но и буквально почувствовать атмосферу летнего отдыха в Киеве в 1980-х годах. Столичные пляжи пользовались популярностью во все времена и в жаркие летние дни здесь было просто не протолкнуться.

Интересно, что многие ныне известные и популярные у жителей и гостей столицы локации в прошлом выглядели совсем иначе. Редакция "Телеграфа" решила показать своим читателям яркие снимки из 80-х, которые были сделаны на разных пляжах Киева.

Эти фотографии передают дух прошлых лет и показывают нам совершенно иную столицу. Приятной фотопрогулки!

В Киеве самыми популярными местами отдыха летом были пляжи Труханова острова, Гидропарк, озера Тельбин и Радужное, а также Русановка. Сюда киевляне приходили целыми семьями и большими компаниями — возле воды люди спасались от летнего зноя, загорали, играли в волейбол, плавали, катались на катамаранах и просто отдыхали.

На пляжах Труханова острова во все года любили отдыхать киевляне. На ретрофотографиях можно увидеть, что на песке буквально некуда яблоку упасть, а люди располагаются вплотную друг к другу.

Особый шарм этой локации придает парковый мост, который соединяет центральную часть Киева с парковой зоной и пляжами Труханова острова. Он считается одним из символов Киева и его визитной карточкой. Торжественное открытие пешеходного моста через Днепр состоялось 3 июля 1957 года.

Старожилы вспоминают, что в самые жаркие летние дни на Трухановом острове места на пляже занимали еще с вечера — люди оставляли свои покрывала и пледы на песке, предварительно "застолбив" их камнями или колышками.

Также очень популярным местом отдыха для жителей и гостей столицы был и остается Гидропарк. Здесь на пляжах каждое лето наблюдался ажиотаж и отдыхающих всгда было большое количество.

"Гидропарк" располагается на Венецианском и Долобецком островах между Днепром и Русановским проливом в столице. Он находится на месте бывшей Предмостной слободки, уничтоженной в 1943 году во время оккупации Киева.

Гидропарк был создан в 1965—1968 годах как водно-развлекательный комплекс со множеством пляжей, аттракционов и лодочных станций. Площадь парка — 365 гектар и летом здесь единовременно могут пребывать до 75 000 человек.

Пляж Гидропарка в 80-х

1983 год. Гидропарк и Венецианский мост

Заполненные людьми пляжи

Сейчас в Гидропарке обустроено много развлекательных зон. В частности, здесь есть сразу несколько пляжей, аттракционы, кафе и рестораны, развлекательные заведения, спортивные и детские площадки, зоны для активного отдыха и игр на свежем воздухе, а также многое другое.

Огромное количество людей на пляже

Разгар пляжного сезона на Венецианском мосту в Гидропарке в 80-е

Гидропарк в 80-х

Напомним, что в сети была опубликована уникальная кинохроника 1963 года на которой можно увидеть первые турникеты на станции метро "Крещатик" и реакцию на них пассажиров.

Автоматические турникеты принимали 5-ти копеечные монеты и значительно ускоряли процесс оплаты проезда. Благодаря внедрению "технологичной новинки" количество бумажных билетов начало резко снижаться, а очереди на входе в подземку стали намного меньше.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядел культовый киевский ресторан "Метро" на 1,5 тысячи посетителей. Здесь всегда было шумно и многолюдно, а изюминкой заведения было то, что в большом зале проходили выступления варьете.