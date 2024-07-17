У Києві сталася серйозна ДТП із маршруткою: на місці працює відразу кілька "швидких" (фото)

На місці працювали всі екстрені служби міста

У середу, 17 липня, у Дарницькому районі столиці дорогу не поділили автомобіль Mitsubishi та маршрутне таксі з пасажирами. На місці аварії працювало одразу кілька карет швидкої допомоги.

Через ДТП рух по жвавій дорозі виявився ускладненим одразу в обох напрямках. Про це розповідають очевидці у соцмережах.

Повідомляється, що серйозна аварія сталася неподалік Sport Life на вулиці Драгоманова, 40. Тут зіткнулися маршрутка і Mitsubishi. Удар виявився настільки сильним, що в іномарці спрацювали подушки безпеки.

Обидва транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження, а рух транспорту по вулиці Драгоманова виявився ускладненим в обох напрямках.

На місце події оперативно прибули всі екстрені служби столиці – тут працювали медики швидкої допомоги, правоохоронці та рятувальники. Повідомляється одразу про кількох постраждалих внаслідок ДТП.

За попередніми даними, причиною аварії стало порушення правил дорожнього руху.

Про стан пасажирів та водіїв на даний момент нічого не відомо. Обставини та причини аварії належить встановити слідству.

Аварія сталася на вулиці Драгоманова

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Дніпровському районі Києва автомобіль вилетів з проїжджої частини, врізався у світлофор та перекинувся на дах. За попередніми даними, причиною аварії стало перевищення допустимої швидкості руху та порушення ПДР.