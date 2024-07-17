Незабываемый отдых: ТОП-5 загородных комплексов под Киевом с бассейнами

Вас ждет не только отдых у воды, но и прекрасные загородные пейзажи

С наступлением летнего зноя киевляне и гости столицы начинают подыскивать интересные места для отдыха. Идеальными локациями могут стать загородные комплексы с бассейнами, которые предлагают своим гостям полный релакс на свежем воздухе и единение с природой.

Здесь вы сможете насладиться водными процедурами в комфортных условиях, вкусно поесть и набраться сил. Кроме этого в современных загородных комплексах представлены услуги на любой вкус — от бани и UNO гриля, до водных горок и прогулок на сапах.

Редакция "Телеграфа" подготовила для своих читателей подборку загородных комплексов с бассейном под Киевом, которые работают этим летом не смотря на военное положение.

Адрес: Вышгородский район, 1 км от Киевской ГЭС в сторону с. Хотяновка

Время работы: с 9:00 до 20:00

Стоимость: у бассейна в будни 900 грн взрослый и 600 грн детский, по выходным 1100 грн за одного взрослого и 700 за ребенка

Sobi Club

В клубе гостей ждет большой открытый бассейн с искусственным водопадом и гидромассажем. Для детей обустроен отдельный пляж и бассейн с горками.

Открыли в Sobi и премиум-зону с 25-метровый бассейном с подогревом и гидромассажем, а также 20-метровым pool-bar с гидромассажными сиденьями.

Также есть спа-комплекс для взрослых. Здесь можно посетить баню и сауну, зону SPA-процедур и гидромассажный бассейн.

В Sobi есть отель и отдельно стоящие коттеджи, где можно остаться на ночь. Также к услугам гостей реторан и кафе под открытым небом и теннисный корт.

Адрес: Киевская обл., Броварской р-н, с. Княжичи, ул. Стогния, 39-а

Время работы: с 10:00 до 20:00 ежедневно (время работы бассейна)

Стоимость: взрослые (без проживания) — 600, дети от 6 до 12 лет — 300, дети до 6 лет — бесплатно

Загородный комплекс "Княжий двор"

"Княжий двор" — это идеальное тихое место, чтобы расслабиться и побыть наедине с природой. Здесь предлагают номер в отеле или в деревянном домике у озера, который имеет внутренний дворик с беседками.

А еще это место — находка для любителей рыбалки. В здешних озерах водятся караси, карпы и белый амур. Также можно поиграть в бильярд, футбол или волейбол.

На территории комплекса "Княжий двор" расположен большой открытый бассейн размером 12х12 метров с глубиной двух уровней — 1.4 и 2.2 метров.

В ресторане готовят блюда украинской и европейской кухонь. Есть возможногсть посетить сауну.

Адрес: Киевская обл., Вышгородский район, с. Воропаев (30 км от Киева), ул. Киевская, 100

Время работы: с 09:00 до 20:00 ежедневно (время работы бассейна)

Стоимость: Абонемент на день "POOL & SPA" (открытый бассейн, крытый бассейн, сауна, хамам, соляная комната, шезлонг, полотенце) — 700 грн/день (пн-чт) и 1000 грн/день (пт-вс)

Загородный комплекс SOSNOVEL

SOSNOVEL — загородный комплекс отдыха в сердце соснового леса. Здесь вы сможете почувствовать настоящий релакс вдали от города.

К услугам гостей: отель, ресторан, бассейн, SPA-комплекс, квадро парк, карпатские чаны, мини-зоопарк, прокат, зона барбекю, прогулки на лодках и многое другое. А для самых маленьких — детская комната с няней-аниматором, мастер-классы и детская площадка.

В комплексе можно посетить открытый бассейн длина которого составляет 30 метров, а глубина — 1,5 метра. Есть детская зона глубиной 60 сантиметров. Рядом находится кафе с блюдами на гриле. Гости могут расположиться в бунгало или на комфортных лежаках.

Адрес: Киевская обл., Вышгородский р-н, с. Ясногородка, ул. Бережецкая, 2

Время работы: с 09:00 до 22:00 ежедневно (время работы бассейна)

Стоимость: От 2600 грн/сутки — стандартный номер в отеле по будням, от 3300 грн — в пятницу и воскресенье и 3900 грн — в субботу. Пользование бассейном для жителей отеля — бесплатно

Загородный бутик-отель Eden Resort

Eden Resort — это бутик-отель на берегу Киевского моря. Этот загородный комплекс — место для души, в основе которого единение с природой, здоровый образ жизни и спорт.

На территории есть бассейн с подогревом, финская и японская сауны, камин, кинозал, зона барбекю с мангалом, тандыром и грилем UNO. Можно взять лодку на прокат и порыбачить. Детям здесь тоже не будет скучно — им предлагают различные развлечения. Доступны четыре вида номеров.

Пользование бассейном жители отеля могут бесплатно.

Адрес: село Погребы, ул. Погребский Шлях, 26

Время работы: с 10:00 до 21:00 ежедневно

Стоимость: вход для взрослого на целый день без шезлонга 300 грн, с шезлонгом в будние дни — 400 грн и в выходные — 500 грн. Вход для ребенка целый день пн-пт 250 грн без шезлонга, с шезлонгом 400 грн

Ресторанно-гостиничный комплекс "Райский дворик"

"Райский дворик" — это загородный комплекс, который включает в себя ресторан, vip-комнаты, отель, сауну на дровах, беседки из сруба, детские площадкии бассейн.

На территории заведения есть бассейн взрослый и детский. К услугам посетителей комфортные шезлонги, кровати и зонты. Есть раздевалка, душ, зона отдыха и детский лабиринт с игровой площадкой.

А также на территории работает ресторан и бар с меню на любой вкус.

Ранее "Телеграф" рассказывал о секретных домиках в лесу под Киевом, где можно уединиться и провести время в окружении природы. Подобные мини-отели позволяют своим гостям скрыться от городской суеты, побыть наедине с собой и обрести гармонию.