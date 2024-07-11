Спасаемся от жары: ТОП-3 бассейна в Киеве для отдыха с детьми

Время для релакса и отдыха

С наступлением летнего зноя киевляне начинают искать места, где можно "остыть" и провести время вместе с семьей. В этом году на территории столицы работают как частные пляжи с выходом к воде, так и открытые бассейны.

Если вы планируете досуг с детьми, то в Киеве есть несколько комлексов с развлечениями на любой вкус — от батутов, до горок и водных аттракционов. Здесь вы сможете насладиться водными процедурами в комфортных условиях, вкусно поесть и порадовать своих отпрысков.

Редакция "Телеграфа" подготовила для своих читателей подборку мест с открытыми бассейнами в Киеве, где прекрасно можно провести время вместе с детьми.

Адрес: проспект Романа Шухевича, 2

Время работы: с 10.00 до 20.00 ежедневно

Стоимость: Зона бассейна в будние дни — 400 грн, в выходные — 500 грн. Зона фуд корта — 100 грн. Вход для детей до 10 лет — бесплатно

Sky Family Park

Зона бассейна, расположенная на берегу Днепра за ТРЦ SkyMall (между Оболонью и Троещиной). Вас ждет большой открытый бассейн, который делится на 2 части: минимальная глубина – 40 см, а максимальная – 200 см.

На территории Sky Family Park также есть пляжная зона отдыха на берегу Днепра, лаунж-кальянная зона, бар, стрит-фуд корты. Здесь можно заняться вейк- и сапбордингом, поплавать или просто отдохнуть на уютном шезлонге.

Также на территрии есть развлекательный комплекс Karlson park, батутный остров на воде и надувной аквапарк.

Адрес: ул. Богатырская, 26-а

Время работы: бассейн – с 08:00 до 20:00 (пн-вс), ресторан – с 11:00 до 23:00

Стоимость: шезлонг "Динопарк" – 150 грн; шезлонг Premium – 400 грн; кровать-овал – 600 грн; кровать (2 человека) – 1000 грн; кокон (2 человека) – 700 грн; кокон mini – 500 грн

Яхта Киев

Комплекс может похвастаться взрослым открытым бассейном (16+) глубиной 1,5 метров и тремя детскими бассейнами, расположенными в "Динопарке".

На территории есть бар и зона кафе, также можно заказать кальян. Для детей работает зона "Динопарк" с отдельным фуд-кортом (сладкая вата, круассаны).

В комплексе представлено множество зон отдыха — есть шезлонги, необычные кровати-коконы и кровати-овалы, беседки и бунгало на любой вкус.

Адрес: ВДНГ, проспект Глушкова, 1

Время работы: в будние дни с 8.00 до 19.00, в выходные/праздничные дни с 9.00 до 19.00

Стоимость: в будние — для детей 75 грн/час, для взрослых 150 грн/час, выходные — для детей 100 грн/час, для взрослых 200 грн/час

Пирс 39

Пирс 39 — это зона отдыха в формате "городской пляж" с бассейнами под открытым небом. Вас ждет 25-метровый основной бассейн и 13-метровый детский бассейн с аквагоркой.

Также на территории есть бар, волейбольная площадка, уютные шезлонги и зонтики.

Интересно, что по будням, с 8.00 до 11.00 основной бассейн работает в спортивном режиме.

Ранее "Телеграф" рассказывал о секретных домиках в лесу под Киевом, где можно уединиться и провести время в окружении природы. Подобные мини-отели позволяют своим гостям скрыться от городской суеты, побыть наедине с собой и обрести гармонию.