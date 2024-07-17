Незабутній відпочинок: ТОП-5 заміських комплексів під Києвом з басейнами

На вас чекає не тільки відпочинок біля води, а й чудові заміські пейзажі

З настанням літньої спеки кияни та гості столиці починають підшукувати цікаві місця для відпочинку. Ідеальними локаціями можуть стати заміські комплекси з басейнами, які пропонують своїм гостям повний релакс на свіжому повітрі та єднання з природою.

Тут ви зможете насолодитися водними процедурами в комфортних умовах, смачно поїсти та набратися сили. Крім цього в сучасних заміських комплексах представлені послуги на будь-який смак — від лазні та UNO грилю, до водних гірок та прогулянок на сапах.

Редакція "Телеграфу" підготувала для своїх читачів добірку заміських комплексів із басейном під Києвом, які працюють цього літа не зважаючи на військовий стан.

Адреса: Вишгородський район, 1 км від Київської ГЕС у бік с. Хочановка

Час роботи : з9:00 до 20:00

Вартість: біля басейну в будні 900 грн дорослий та 600 грн дитячий, у вихідні 1100 грн за одного дорослого та 700 грн за дитину

Sobi Club

У клубі на гостей чекає великий відкритий басейн зі штучним водоспадом і гідромасажем. Для дітей облаштовано окремий пляж та басейн з гірками.

Відкрили в Sobi та преміум-зону з 25-метровим басейном з підігрівом та гідромасажем, а також 20-метровим pool-bar з гідромасажними сидіннями.

Також є спа-комплекс для дорослих. Тут можна відвідати лазню та сауну, зону SPA-процедур та гідромасажний басейн.

У Sobi є готель і окремі котеджі, де можна залишитися на ніч. До послуг гостей реторан та кафе під відкритим небом та тенісний корт.

Адреса: Київська обл., Броварський р-н, с. Княжичі, вул. Стогнія, 39-а

Час роботи: з 10:00 до 20:00 щоденно (час роботи басейну)

Вартість: дорослі (без проживання) — 600, діти від 6 до 12 років — 300, діти до 6 років — безкоштовно

Заміський комплекс "Княжий двір"

"Княжий двір" — це ідеальне тихе місце, щоб розслабитися і побути наодинці з природою. Тут пропонують номер у готелі або дерев’яному будиночку біля озера, який має внутрішній дворик з альтанками.

А ще це місце знахідка для любителів риболовлі. У тутешніх озерах водяться карасі, коропи та білий амур. Також можна пограти у більярд, футбол чи волейбол.

На території комплексу "Княжий двір" розташований великий відкритий басейн розміром 12х12 метрів із глибиною двох рівнів – 1.4 та 2.2 метрів.

У ресторані готують страви української та європейської кухонь. Є можливість відвідати сауну.

Адреса: Київська обл., Вишгородський район, с. Воропаєв (30 км. від Києва), вул. Київська, 100

Час роботи : з 09:00 до 20:00 щоденно (час роботи басейну)

Вартість: абонемент на день "POOL & SPA" (відкритий басейн, критий басейн, сауна, хамам, соляна кімната, шезлонг, рушник) — 700 грн/день (пн-чт) та 1000 грн/день (пт-нд)

Заміський комплекс SOSNOVEL

SOSNOVEL — заміський відпочинковий комплекс у серці соснового лісу. Тут ви зможете відчути справжній релакс далеко від міста.

До послуг гостей: готель, ресторан, басейн, SPA-комплекс, квадро парк, карпатські чани, міні-зоопарк, прокат, зона барбекю, прогулянки човнами та багато іншого. А для найменших — дитяча кімната з нянею-аніматором, майстер-класи та дитячий майданчик.

У комплексі можна відвідати відкритий басейн, довжина якого становить 30 метрів, а глибина — 1,5 метра. Є дитяча зона завглибшки 60 сантиметрів. Поруч знаходиться кафе зі стравами на грилі. Гості можуть розташуватись у бунгало або на комфортних лежаках.

Адреса : Київська обл., р-н Вишгороду, с. Ясногородка, вул. Бережецька, 2

Час роботи: з 09:00 до 22:00 щоденно (час роботи басейну)

Вартість: Від 2600 грн/добу – стандартний номер у готелі по буднях, від 3300 грн – у п’ятницю та неділю та 3900 грн – у суботу. Користування басейном для мешканців готелю безкоштовно

Заміський бутік-готель Eden Resort

Eden Resort – це бутік-готель на березі Київського моря. Цей заміський комплекс – місце для душі, в основі якого є єднання з природою, здоровий спосіб життя та спорт.

На території є басейн з підігрівом, фінська та японська сауни, камін, кінозал, зона барбекю з мангалом, тандиром та грилем UNO. Можна взяти човен на прокат та порибалити. Дітям тут теж не буде нудно – їм пропонують різноманітні розваги. Доступно чотири види номерів.

Користування басейном гості можуть безкоштовно.

Адреса: село Погреби,вул. Погребський Шлях, 26

Час роботи : з 10:00 до 21:00 щоденно

Вартість: вхід для дорослого на цілий день без шезлонгу 300 грн, з шезлонгом у будні дні – 400 грн та у вихідні – 500 грн. цілий день пн-пт 250 грн без шезлонгу, з шезлонгом 400 грн

Ресторанно-готельний комплекс "Райський дворик"

"Райський дворик" — це заміський комплекс, який включає ресторан, vip-кімнати, готель, сауну на дровах, альтанки зі зрубу, дитячі майданчики і басейн.

На території закладу є басейн дорослий та дитячий. До послуг відвідувачів комфортні шезлонги, ліжка та парасольки. Є роздягальня, душ, зона відпочинку та дитячий лабіринт з ігровим майданчиком.

А також на території працює ресторан та бар з меню на будь-який смак.

Раніше "Телеграф" розповідав про секретних будиночків у лісі під Києвом, де можна усамітнитися та провести час в оточенні природи. Подібні міні-готелі дозволяють своїм гостям сховатися від міської метушні, побути наодинці з собою і набути гармонії.